雲林選舉查賄再有進展，雲林地檢署昨天（16日）同步偵辦斗南某鎮長候選人、北港鎮某里長候選人涉嫌違反選罷法案件。斗南鎮長候選人顏姓男子涉嫌送鳳梨酥、茶葉禮盒給選民，遭檢方認定涉賄選，15萬元交保；北港鎮黃姓里長候選人則涉嫌協助外地親友遷入戶籍取得投票權，並以每票1000元買票，檢方聲押禁見，法院裁定10萬元交保。

檢方指出，接獲情資指斗南鎮長候選人顏姓男子涉嫌在今年9月間，前往選民住處贈送鳳梨酥及茶葉禮盒，疑以此作為賄選對價，由檢察官顏鸝靚指揮嘉義縣警察局竹崎分局、雲林縣警察局刑事警察大隊及斗南分局等單位調查，並傳喚顏姓候選人、選民及證人共3人到案說明。

經檢察官複訊後，認顏姓候選人涉嫌違反選罷法第99條第1項，對有投票權之人交付賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，以15萬元交保，其餘2名選民請回。

另，北港鎮某黃姓里長候選人涉嫌在今年4月至6月間，先提供戶籍資料，再邀集外地親友將戶籍虛偽遷入其住處，藉此取得該里投票權，意圖使自己當選；黃姓候選人另涉嫌於11月間向有投票權的里民，以每票1000元期約賄賂，並獲對方應允。

檢察官曹瑞宏指揮法務部調查局雲林縣調查站、內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊、雲林縣警察局北港分局及刑事警察大隊等單位，搜索黃姓候選人及受賄選民住處共5處，並通知、傳喚被告及相關證人共6人到案說明。

檢方複訊後，認黃姓候選人涉嫌以虛偽遷徙戶籍取得投票權，並意圖使特定候選人當選而為投票未遂，另涉對有投票權之人期約賄賂等罪嫌重大，且有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見。不過，法官訊問後裁定以10萬元交保，其餘收受賄賂的選民及證人均請回。