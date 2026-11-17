人稱「騙扁小子」的黃琪2018年間勾結律師郭上維，趁藝人孫鵬兒子孫安佐（現名孫健豪）在美犯槍砲案回國受審機會，假冒歌手張清芳前夫宋學仁秘書介紹牽線，騙得訴訟費用30萬餘元。郭遭判刑6月定讞，另被移付懲戒；律師懲戒委員會審理後，決議將他停止執行職務8月。

全案源於2018年3月，孫安佐在美國賓州被警方逮捕，搜出他擁有槍枝、子彈。經美國法院審判，孫在羈押200多天後遞解出境。

消息一出，黃琪（本名黃照岡）主動打電話給孫鵬，自稱是宋學仁的秘書「Amanda」，表示如果有需要，可代為介紹律師處理孫安佐國內的官司。事後，孫鵬、狄鶯也同意接受郭上維擔任兒子的辯護人。

郭上維到香港與孫安佐碰面，協助孫遭警方逮捕前聲請刑事提審。不過，檢調自黃琪的另案發現黃、郭關係密切，孫的提審訴狀竟還是由黃代寫，再蓋上郭用印，因此追究黃、郭刑責。

檢方查出，孫鵬、狄鶯因孫安佐付了30萬8405元訴訟費，律師費就占18萬8405元，還付了12萬元的英文文件翻譯費。其中，黃琪因不具律師資格卻辦理訴訟，涉違反律師法、詐欺罪，而郭上維將章證提供給黃使用，也違反律師法 。

刑事部分，黃琪、郭上維雙雙遭判刑6月，各得易科罰金36萬元、18萬元定讞。

北檢另將郭上維移付懲戒；律懲會認為，郭違反律師法、律師倫理規範情節重大，應予重懲，決議將郭停止執行職務8月。本案仍可向律師懲戒覆審委員會請求覆審。