民進黨台北市長候選人、立委沈伯洋去年10月遭中國大陸重慶市公安局指稱為「台獨頑固份子」立案偵查；隔月網紅「八炯」、「閩南狼」也遭福建省泉州市公安局發布懸賞通告。新北地檢署查出，國華徵信業務經理王秉宏涉嫌違法蒐集2人個資，再指派公司外務員吳泓瑋、劉知明前往跟監，再向陸方回報，配合執行跨境鎮壓，今依違反個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個資罪嫌起訴王、吳、劉3人。

去年10月底，中國大陸重慶市公安局發布警情通報，指控立委沈伯洋為「台獨頑固份子」，其行為涉嫌分裂國家犯罪，為此將立案偵查。隔月中旬，福建省泉州市公安局也基於國台辦將「八炯」（本名溫子渝）、「閩南狼」（本名陳柏源）視為台獨打手，因此發出最高25萬元人民幣的懸賞通告。

全案由檢察官陳香君、陳致廷指揮調查局國安站、新北市刑大及中和警分局共同偵辦。檢方查出，王男去年3月19日赴陸結識上海市公安局官員，同年6月間，透過通訊軟體微信暱稱「廈門阿豪」的身分不詳人士，以不詳代價接受對岸政權委託，調查八炯、閩南狼包括戶籍地址、實際居住地址、公司地址、使用車輛及個人行蹤等個資。

為掌握2人行蹤，王男在去年6至10月間，透過公司2020年間向第三方購入、含有我國國民戶役政資料的筆電，查詢八炯、閩南狼及其家屬共7人的身分證字、生日、戶籍地址、手機門號及車輛車牌等個資並回報給「廈門阿豪」。

後來王男得知八炯、閩南狼去年7月12日將前往台中參加「反共護台總動員」公民晚會，於是指派吳、劉2人前往現場進行跟監、拍攝，以掌握現場活動人員組成及確認其等使用車輛，吳、劉2人並一路尾隨跟拍八炯、閩南狼到餐廳直到返回住處，再將跟拍照片用LINE回傳給王男。

之後「廈門阿豪」又向王男表示閩南狼將參加去年10月2日在台北市的「國際反共保台行動大會」，王男於是再次指派吳男前現場跟拍並回報。

去年10月30日，王男將八炯、閩南狼及其家屬的基本個資、先前跟監照片彙整列印後，隔月4至6日親自飛往大陸，向上海市公安局官員報告調查結果，並交付上述資料。

後來對岸國台辦、福建省泉州市公安局不久便在同年11月13日，以涉嫌「煽動分裂國家行為」、「台獨打手幫兇」為由，公布八炯、閩南狼的照片、本名、身分證字號，予以終生通緝並發布懸賞通告。

檢察官認為，王男等人明知中國大陸近年持續對我國政治人物及特定人士進行打壓，當事人個資或社會活動一旦遭洩漏恐對人身安全、隱私及自由造成威脅，仍配合對岸侵害國人個資自主權及隱私權，更使八炯、閩南狼因表達政治意見及參與公共活動，遭對岸公安機關公開懸賞通緝，而承受精神壓力及人身安全威脅，其行為實屬配合境外敵對勢力進行跨境鎮壓。

由於王男歷經多次訊問，仍飾詞避重就輕，犯後態度不佳，檢方向法院具體求處重刑3年6月。至於吳、劉2人已於偵查中了解自身犯行對於八炯、閩南狼的隱私權造成嚴重侵害而有悔悟，且2人為聽命行事，檢方僅建請法院量處適當之刑。