高雄市三民區金山路一處電動車經銷商2024年1月23日清晨發生火警，火勢延燒周邊工廠，消行員花了2個多小時才撲滅，被波及的隔壁工廠不滿，質疑經銷商未妥善管理，或採任何防範措施，任由火警發生，氣炸向經銷商提告求償，高雄地院審理後，判經銷商應賠償887萬餘元。

判決指出，該間倉庫游電動車經銷商鐵皮屋倉庫，堆放電動車鋰電池，2024年1月23日，電池倉庫突然傳出火警，火勢猛烈並迅速延燒周邊工廠，一旁由3家公司共同使用的倉庫也被波及，倉庫內大批高單價燈具貨品與裝潢全數付之一炬。

3家業者根據火場鑑定報告，認為起火點為鋰電池充電區，質疑電動車經銷商未妥善管理工廠，疑似廠區內有老鼠咬破電線，導致電路存在短路風險，且休息時間還讓電池持續充放電，最後造成火災，聯合提告求償1062萬餘元。

高雄地方法院審理時，經銷商辯稱，倉庫已訂定安全標準流程、鋰電池均經檢驗合格，公司已盡管理義務，不清楚為何電池會突然爆炸起火。

法官審理後，認為所謂老鼠咬破電線只是經銷商員工個人臆測，且該名員工並未到庭具結作證，因此說法不具證據力；不過，參考消防局火場鑑定報告後，雖無從確認是充電線路、充電器或電池本體哪邊發生異常，但仍可確認起火點為鋰電池充電區，並排除第三人介入原因。

法官認定，該間電動車經銷商於下班後長時間無人留守，存放大量鋰電池的區域是否採取採取火災早期偵測、防火區隔或其他控制熱失控均未舉證，因此無法證明已盡防止損害發生的注意，須負賠償責任，計算後判經銷商應賠償提告的三家業者共887萬餘元。