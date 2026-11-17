九合一地方公職人員選舉將在11月28日登場，台北地檢署持續反賄選宣導，觀護人走進傳高齡者據點、市場及街商圈等，面對面向民眾解說常見賄選手法，提醒民眾收受現金以外的財物或利益，也可能觸犯選罷法，呼籲選民珍惜手中選票，別因一時利益觸法。

北檢指出，今年10月至11月間，觀護人陸續前往中正、萬華、石碇、深坑、新店及坪林等地的老人服務中心及共餐據點，與長輩們面對面交流。長者踴躍提問，也分享過往經驗，觀護人則透過實際案例，提醒長者，賄選不只限於收受現金，舉凡具有價值的財物或不正利益，都可能涉及賄選，切勿因一時疏忽，反而惹上官司。

除了深入長者據點，北檢反賄選宣導足跡遍及南機場、東門、永春、吳興街、景新、直興、雙連及新店等市場，也前往龍山寺、行天宮、城隍廟、天后宮、清水巖及青山宮、文山區禮拜堂、新店區教會等宗教場所等宗教場所，甚至深入深坑、烏來及坪林老街商圈，觀護人也走訪車站、地下街及街友聚集場所，主動宣導反賄選觀念。

北檢強調，選舉公平需要全民共同守護，宣導珍惜自己的投票權，支持乾淨選舉，也鼓勵勇於檢舉不法；選前將持續針對現金賄選、幽靈人口及選舉賭盤等違法行為加強查察。