有「甜心議員」之稱的台北市前議員林穎孟控告前夫、前誠泰銀少東林致光涉嫌家暴，指林致光在她做完人工生殖手術後拉扯她棉被、爭搶她手機害釀傷，林致光一審被依違反保護令罪，判拘役40日，得易科罰金4萬元。案件上訴二審，台灣高等法院今駁回上訴，全案確定。

林穎孟原為時代力量黨員，2018年當選市議員，2020年8月退黨。她涉嫌詐領26萬元助理費涉貪，一審依利用職務詐取財物罪判刑3年8月、依圖利罪判刑5年8月，案件目前仍於二審審理中。

林穎孟2022年底與林致光結婚，2023年間認遭林致光家暴向法院聲請保護令；台中地院2023年8月間裁定核發暫時保護令，命林致光不得再對林女實施家庭暴力及騷擾行為。

檢方指控，林致光於2023年9月15日晚上11時至隔日凌晨2時，要求剛人工生殖手術結束的林穎孟歸還林致光所有的上衣，多次出手拉扯林穎孟的棉被，並在爭搶手機過程中將林女推倒，導致林女右腳膝蓋受有擦挫、瘀青等傷勢。

林致光涉犯家暴傷害等罪遭起訴，一審判拘役40日，得易科罰金4萬元；審理期間，法院兩度勘驗林穎孟提供的蒐證畫面，雙方仍是各說各話。

林穎孟表示，有家暴是確實的事，否則怎會有長達2年的保護令？她也不懂為何林致光一直在抹黑她。林女說，當時林致光搶了她手機還推她，導致她跌坐在地，正在錄影的手機也掉在地上，更稱林致光的暴力是「習慣性」，若不逃有一天會被弄死。

林致光則不服上訴，認為林穎孟提供的影片及勘驗筆錄內容，無法直接認定他有拉扯棉被、搶手機的行為，林女刻意羅織他入罪。

高院二審今駁回上訴，維持一審判決。全案定讞。