中聯公司油品因一級致癌物「苯駢芘」超標，時任中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山前、現任總經理沈怡君、蔡國樑10月交保獲釋裁定遭撤銷，台中地院上午再開庭，余訴說想捐腎給體重剩30幾公斤的妻子，沈也淚訴被要求離職，公司把她當棄子、卸磨殺驢，中院諭知下午3點半裁定。

檢方指控，中聯製造的油品苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品商，相關業者未依食安法主動通報、回收，持續販售，不法所得達8億8731萬元；余凌冲、陳明榮、沈怡君、蔡國樑遭收押多時，中院10月7日裁定4人以50至400萬元交保、科技監控，經台中高分院撤銷。

台中地院今上午9點半重開聲押庭，審判長陳建宇依序訊問4人，就撤銷發回裁定意見、現行職務是否會和同案證人接觸，如何防免等。

余凌冲說，他去年4月16日上任總經理，經食安風波後遭羈押84天，在看守所內懺悔，除了被訴故意製造部分否認，其餘坦承監督疏失。他也說，妻子患病嚴重，原已配對成功準備捐腎給對方，但經歷羈押，太太現體重僅剩30幾公斤，很難再動手術，余講到激動處哽咽、泛淚。

余的辯護人直言，余就是一個打工仔、上班族，希望法官就保證金給予彈性，余目前已非總經理，改任公司飼料原料專案經理，等同「被打入冷宮」，公司同事看到他們就像看到瘟神一樣，不可能再和相關證人接觸。

陳明榮表示，他完全遵守法院交保裁定，自己也已非主管，公司沒人想和官司牽連，不會和他聯繫。陳的辯護人主張，陳可把手機中和以前工作同事的LINE都退掉，保證不再聯繫

沈怡君指出，自己已離職，目前是nobody，什麼都不是，和泰山已無任何職務關係，和證人毫無隸屬關係不會聯繫，她感謝前次交保讓她可以繼續為自己清白努力、可以活得像一個人，她交保後按時報到、嚴格遵守法院要求。

她更淚訴，泰山公司和她完全切割，上次保證金是自己籌措，還被公司要求離職，更直言被公司當成棄子、卸磨殺驢，雖感到很難過，但自己坦坦蕩蕩、堂堂正正，如實向法院陳述。

蔡國樑目前仍擔任總經理，他說遭羈押對他個人、家庭衝擊，但自己護照12月就要過期也不打算換發，沒有逃亡、串證可能，願意配合提高保釋金，希望維持交保；蔡的辯護人說，本案經媒體鋪天蓋地報導，同事都很怕再和他接觸，並無串供可能。