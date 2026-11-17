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武陵農場招標爆借牌弊案！負責人爽賺3％利潤 二審駁回定讞
國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場，6年前辦理塑膠地板採購案，爆出借牌投標弊案。不具投標資格的一家設計公司負責人邱姓女子，向另一家具備資格的裝修公司羅姓負責人夫妻借牌投標，約定給付工程款3％作為報酬。一審依違反政府採購法，判羅男8月，其配偶陳女判刑6月，借牌的邱女則判刑4月。案經上訴，台中高分院近日審結，駁回上訴，全案定讞。
判決指出，武陵農場於2020年間辦理「賓館各樓層走道及房間防焰卡扣塑膠地板採購」案，限定廠商須具備室內裝修業資格。
邱女經營的設計公司因無此資格，便找上有室內裝修資格、由羅男負責的裝修公司借牌。雙方談妥以工程款3％作為借牌報酬，由陳女提供裝修公司登記證等文件，交由邱女及其顏姓丈夫製作標單，最終以61萬9500元得標。
得標後，工程全由邱女負責施作，出借牌照的裝修公司完全未參與。武陵農場將工程款匯入裝修公司帳戶後，羅男夫妻依約扣除報酬，將款項轉匯給邱女。
羅男在法庭上矢口否認犯行，辯稱對借牌一事完全不知情，都是妻子陳女處理的。法官傳喚邱女等人作證，確認羅男在商討借牌時全程在場並同意，甚至在雙方爆發債務糾紛時，羅男還親自收回公司存摺與印章，認定其辯詞不足採信。
台中地院審認，羅男曾有違反政府採購法前科卻不知悔改，同時犯後矢口否認，判刑8月；坦承犯行的陳女、邱女則分別判刑6月及4月，皆得易科罰金，並沒收不法所得。
案經上訴，台中高分院近日審結，維持一審認定，駁回上訴，全案確定。
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