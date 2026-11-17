民眾黨前主席柯文哲因京華城等弊案一審遭判刑17年，親信、眾望基金會董事長李文宗也被判刑4年6月。案件上訴二審，李文宗僅部分認罪，其餘仍否認犯行，台灣高等法院日前裁定延長他科技監控、境管措施8月。

李文宗涉政治獻金案，一審被依公益侵占、背信罪判刑4年6月。上訴二審，李文宗日前坦承挪用基金會資金給付部分競總員工，其餘犯行否認；他的妹妹、木可公司負責人李文娟則是全盤認罪，針對檢方起訴事實一概承認均不爭執。

由於李文宗境管、科控期限將屆，高院審酌，李先前曾遭羈押，被檢方認定涉有貪汙治罪條例、公益侵占背信等罪，犯罪嫌疑重大，且違背職務收賄罪或圖利罪為最輕本刑5年以上重罪，考量趨吉避凶為基本人性，恐有逃亡的可能性。

高院也考量本案訴訟進行程度、李文宗身體狀況及資力等，認為李過去以2千萬元具保，並限制住居於新竹市北區，輔以限制出境、出海與個案手機監控，應具有相當程度的心理約束力，可確保後續審判及執行程序進行，裁定自11月23日起延長境管、科控措施8月。