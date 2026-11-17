互立集團時任執行長李瑞章涉嫌與通緝中的廖年毓，利用金毓泰公司標下台北市議會舊址等地上權標案，偽造假交易以不實合約、發票向銀行詐貸共4億2232萬元，另又涉掏空金毓泰高達13億餘元。台北地檢署今偵結，依違反銀行法等起訴李瑞章等4人，廖年毓胞兄等5人獲不起訴。

起訴指出，通緝中的廖年毓是互立機電公司、豪昱營造公司、金毓泰公司、金毓通公司、金毓陞公司的實際負責人，李瑞章擔任互立集團執行長，廖、李2人實際掌控集團財務、業務及人力調派。

檢調追查，廖年毓在越南海外投資失利，且「萬華區青年公共住宅二期」標案得標後，急需資金周轉支付下包商工程款，以集團陸續得標的台北市議會舊址的A、E區、以及B、D區，另標得新北市林口區力行段70號土地的地上權，向台灣企銀、聯邦銀行、兆豐銀行申請建築融資營運運轉金並獲核貸，李瑞章涉嫌指示不知情員工偽造不實契約、發票，詐取貸款共4億2232萬元。

檢方查出，廖、李涉嫌自2017年至2020年間，將金毓泰資金匯款到豪昱營造、互立機電、千誠營造、國瑞興公司、致昇公司、東青投資公司，共掏空13億2174萬5000元。

檢方認定，李瑞章身為互立機電、豪昱營造、金毓泰、金毓通、金毓陞的執行長，涉嫌與廖年毓共同向銀行詐貸高達總計4億2232萬元，並挪用金毓泰公司資金高達13億2174萬5000元，銀行法詐欺銀行部分具體求刑有期徒刑7年以上，刑法偽造私文書部分求刑3年以上，洗錢防制法一般洗錢犯行求刑6年以上，其餘兒子李聿修、會計主管張素華、建築師陳光雄3人建請量處適當之刑。