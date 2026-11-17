彰化縣一間郵局梁姓女經理，在任職期間，因未妥善控管下屬業務權限，導致一名賴姓員工在長達9個月期間，利用公件等方式偷寄140件私人包裹規避郵資。中華郵政事後依疏於督導將梁女記過1次，梁女不服提告抗罰。台中高等行政法院審理後，認定梁女身為主管卻未盡內控防弊之責，懲處於法有據，判決梁女敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，梁女在彰化縣一間郵局擔任經理（案發後已調職），其下屬賴姓員工在2024年7月至2025年3月間，利用櫃檯系統權限，以公件名義及代收貨價等免貼郵資的方式，違規交寄私人包裹高達140件，逃漏郵資1萬3184元。

中華郵政查獲後，認定梁女身為授權主管，未依規定設定員工權限，導致賴員長期鑽漏洞，依規定核予梁女記過1次。

梁女不服提起行政訴訟，主張自己在接到通報第一時間就展開追查、告誡賴員，賴員也已補繳全數郵資。她更控訴，直接負責審查的第一線晚班襄理完全沒事，她這個間接監督的經理卻被記過，痛批公司懲處違反平等原則與比例原則。

中華郵政反駁，梁女身為經理，有全權督導郵務之責，卻未依實際需求控管賴員的系統權限，讓賴員在非郵務值勤期間仍能違規操作。賴員違規頻率極高，部分甚至發生在梁女上班時間，梁女不僅未察覺，還試圖將責任推給無審核權的下屬襄理。

台中高等行政法院審認，梁女依法負責員工管理與內控核定，賴員長達9個月、高達140件的違規行為絕非單次偶發，梁女未能及時防制，顯然疏於督導。

法官認定，中華郵政的考成會決議程序合法，記過處分並無濫用裁量，駁回梁女之訴，仍可上訴。