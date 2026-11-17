基隆市仁愛區林姓市議員候選人和她的父親，招待選民參加免費餐敘涉嫌賄選，檢方訊問後，今天聲押林父，林姓候選人35萬元交保，另有4名里長帶里民赴宴，分命5至8萬元交保。

基隆地檢署日前接獲情資，指林姓議員候選人及父親共同涉嫌在今年5月間，招待選民參加宗教活動免費餐敘，並身穿競選背心拜票，尋求支持方式賄選。

檢察官陳淑玲指揮基隆市警局刑事警察大隊、基隆市警一分局等組成專案小組偵辦，昨天前往該議員候選人服務處、住處等4處地點搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知該候選人及選民共29人到案說明。

檢警查出，林姓候選人由父親操盤選舉，共同涉嫌利用媽祖遶境活動舉辦福宴機會，向主辦單位認購5桌，每桌10人，1桌費用1萬2000元，合計6萬元。5月30日再邀約基隆市仁愛區4名里長，率各里選民免費參與餐會，席間林其父親向參與的選民拜票尋求支持。

檢察官訊問後，認林姓候選人、林父與4名里長均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對於有投票權之人交付不正利益罪嫌疑重大，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞。

檢方今早向基隆地方法院聲請羈押林父，林姓候選人命交保35萬元，4名里長分別命交保5至8萬元，其餘選民及證人均請回。