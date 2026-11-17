前桃園市長鄭文燦涉華亞科土地開發收賄弊案，桃園地院今天續行審理。檢方日前聲請傳喚時任桃園市地政局副局長蔡金鐘出庭作證，辯方則主張，都市計畫變更核定權在中央，案件尚未進入重劃審查階段，難以認定鄭文燦收賄與職務行為具有對價關係。鄭文燦到庭仍不發一語，快步入庭。

華亞科土地開發弊案審理進入證人調查階段，檢方日前突然聲請傳喚時任桃園市政府地政局副局長蔡金鐘出庭，讓原本預期將逐步收尾的證人調查再添變數。蔡金鐘在本案中涉及的業務，主要是自辦市地重劃相關審查，辯方認為，整起開發案根本尚未進入地政局實質審查程序，檢方此時傳喚地政局官員作證，能否證明鄭文燦涉及收賄，仍有爭議。

辯護律師團指出，華亞科土地開發程序大致分為三個階段，第一是經發局的資格審查，第二是都發局的都市計畫變更程序，第三才是地政局的市地重劃審查。依目前案件進度，開發程序仍停留在前兩個階段，尚未進入地政局負責的重劃實質審查，因此蔡金鐘所屬單位並非本案開發初期的核心決策機關。

針對自辦市地重劃涉及的地主同意比例，辯方也提出法律及實務上的區別。律師指出，平均地權條例所規定的「雙過半」，是申請成立重劃籌備會的門檻，並不代表業者取得後續重劃及相關開發程序的全部資格。若後續要與市府簽署公共設施捐贈協議書，依辯方所述的實務操作，仍須取得重劃範圍內全體地主百分之百同意，並非只要達到雙過半，就能一路通過所有程序。

辯方進一步主張，華亞科所在的林口特定區涉及跨縣市都市計畫，都市計畫變更的最終核定權在中央，桃園市政府主要負責前期資料彙整、陳報及草擬相關計畫，並沒有最終准駁權。先前都發局官員的證述，也已說明都市計畫變更並非市府單方面就能決定，辯方因此認為，鄭文燦並無法單憑市長職權，決定業者能否取得中央核准。

至於檢方指控的收賄部分，辯方攻防重點則放在「職務行為與金錢交付之間是否具有對價關係」。律師指出，業者廖俊松等人即使曾有交付款項、希望未來開發過程不受刁難的想法，也不能因此直接認定鄭文燦具有收賄犯意，更須證明雙方對於款項與特定職務行為之間，具有明確的對價合意。

辯方認為，檢方起訴內容尚未完整證明鄭文燦究竟以何種職務行為，交換業者交付的款項，尤其都市計畫變更仍須經中央審查核定，相關開發程序也尚未進入地政局重劃審查階段，難以僅憑業者的行賄意圖，就推論鄭文燦成立職務收賄罪。

此外，針對鄭文燦未及時通報相關款項的爭議，辯方認為，即使有行政倫理或政治獻金申報方面的疑義，也應依具體行為分別判斷，不能直接等同於貪汙治罪條例的職務上收賄罪。

辯護律師團原先認為，前幾次都發局官員的證述已釐清都市計畫變更權限及市府角色，部分後端證人已無再傳喚必要，一度考慮放棄相關證人調查。不過，檢方此次聲請傳喚蔡金鐘，讓地政局在重劃程序中的權責及實際審查範圍，再度成為法庭攻防焦點。今天開庭後，雙方將就證人證述及相關職務權限繼續交鋒。

桃園地檢署公訴蒞庭檢察官仍由邱健盛、王海青及李頎到庭。記者陳恩惠／攝影