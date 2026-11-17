屏檢偵辦選舉賄選案，查出鹽埔鄉長候選人黃智麟、爭取連任鄉民代表呂昭東，呂男同居人郭女、樁腳蔡男、楊男、王男、郭男共7人，今年10月到11月涉嫌1人1千元現金買票，屏檢昨訊後，黃智麟20萬元交保，郭男、郭女各10萬元交保。鄉代呂男、樁腳蔡男，兩人向法院聲押禁見，預計上午11時開聲押庭。

檢方發動兩波搜索，9日清晨第一波執行，順利拘提樁腳王男，專案小組發現樁腳楊男竟前到小港機場搭機飛往金門，檢方囑託金門地檢署在金門航空站拘提原透過小三通由金門縣前往大陸楊男，里港警分局專案小組到金門將楊男押返屏檢到案，搜索8處，傳訊選民及相關證人19人，取得具體事證。

檢方查出樁腳楊男涉嫌以約定投給鄉長候選人黃智麟對價500元、約定投給鄉代候選人呂昭東對價500元，每位選民對價共1000元現金向選民賄選，樁腳王男涉嫌以約定投給鄉長候選人黃智麟對價1000元方式向選民賄選，檢察官認樁腳楊男、王男均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權人交付賄賂，及同法第99條第2項預備對有投票權人行求賄賂等罪嫌，犯嫌重大，楊、王有串證之虞，楊另有逃亡事實，10日深夜聲押禁見楊、王獲准。

專案小組持續溯源，本月13日再傳訊選民2人，繳回不法所得2萬元，16日指揮專案小組發動第2波執行，搜索3處，拘提鄉長候選人黃智麟、樁腳蔡男、郭男等3人，傳喚鄉民代表候選人呂昭東、呂的同居人郭女等2人到案。

檢方昨訊後，鄉長候選人黃智麟、樁腳蔡男、郭男、鄉民代表候選人呂昭東、呂的同居人郭女等5人後，認均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於有投票權人交付賄賂，及同法第99條第2項預備對於有投票權之人行求賄賂等罪嫌，犯嫌重大，當庭逮捕鄉民代表候選人呂昭東。

檢方認定，鄉代呂昭東、樁腳蔡男均有串證之虞，有羈押原因及必要，16日深夜向法院聲請羈押禁見；被告鄉長候選人黃智麟、樁腳郭男、郭女等人訊後分別諭知交保20萬元、10萬元、10萬元，全案經檢警擴大偵辦。

鹽埔鄉長共有4人參選。檢方表示，選舉將屆，呼籲堅守「不買票、不賣票」原則，買票與賣票皆是犯罪，切勿以身試法。靠花錢買票當選的人，就任後往往優先謀求回收金錢，為避免選舉公職淪為利益分贓工具，請攜手維護公平公正選舉環境。若發現任何賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。