嘉義縣蔡黃姓婦人今年1月遭民眾檢舉在農地旁亂倒垃圾，警方到場盤查身分，她不僅拒絕透露姓名，還拿帽子揮打員警頭部，甚至搶走警用手機藏進外套口袋，再將員警私人手機拍落地面造成損壞。蔡黃婦辯稱沒有妨害公務，但嘉義地院勘驗密錄器及警車行車紀錄器影像，認定她妨害公務罪成立，判處罰金9萬元，可上訴。

據判決書，今年1月23日上午，林姓民眾騎車經過嘉義縣一處農地，發現蔡黃婦在田邊傾倒垃圾，立即通知黃姓地主。黃男表示，自己的芭樂園一周內遭人亂倒垃圾3次，讓他不堪其擾，當天接獲通知後追上蔡黃婦，雙方發生爭執，隨即報警處理。

鄭姓員警抵達現場，發現蔡黃婦戴著帽子及口罩，牽著腳踏車，經地主當場指認後，開始詢問她的身分資料。

鄭員接連詢問「妳叫什麼名字？」蔡黃婦不是搖頭、沉默，就是回答「沒啦」、「我不知道」，甚至將頭轉向一旁，始終不願透露姓名。鄭員為確認她的面貌，伸手掀開帽沿，卻遭蔡黃婦揮手拍打。

雙方僵持期間，員警再次掀開帽沿，蔡黃婦突然拿下帽子，用力朝鄭員頭部揮打，還回嗆「啊你管我叫什麼名字」，警當場質問「妳現在是在打警察嗎？妳要妨害公務嗎？」

蔡黃婦不僅動手，還趁鄭員不注意，搶走警方用來查詢資料的M-police手機，藏進自己外套口袋。鄭員要求歸還，她卻辯稱只是要拿來當證據，沒有打算弄壞。

隨後鄭員使用私人手機蒐證及聯繫支援時，蔡黃婦又突然出手，將手機拍落地面，造成手機邊緣破損（毀損部分未據告訴）。支援警力趕抵後，她仍否認拿走警用手機，直到警方從她的外套口袋取出手機，才確認手機下落，並以妨害公務現行犯將她逮捕。

蔡黃婦在警詢時否認妨害公務，辯稱自己有下車，否則怎麼會出現在派出所。法院認為，影像清楚顯示她拒絕配合，最後是由支援員警強制帶離腳踏車，並非自願接受盤查。

法院認定，警方因民眾檢舉而依法查證身分，短暫掀開帽沿確認面貌，屬於合法執行職務。蔡黃婦揮打員警、搶奪警用手機及拍落私人手機，已實際妨礙警方執法。

法官考量蔡黃婦始終否認犯行，且經合法傳喚，未出席偵訊及法院審理，依妨害公務罪判處罰金9萬元，如易服勞役，以1千元折算1日。