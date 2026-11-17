台中市一名人夫因離婚協議談不攏，在主臥室內與前妻發生爭執，見前妻臥床拒絕溝通，竟強行拉扯她身上的棉被與雙腳，遭檢方依強制罪起訴。一審台中地院認為，男子的行為尚未達到壓制對方意思自由的程度，判決無罪。檢方不服提起上訴，台中高分院近日審結，認定男子的強制手段輕微，不具社會倫理可非難性，駁回檢方上訴，全案無罪確定。

判決指出，這名男子與前妻原同住台中市大雅區，雙方因協議離婚遲未達成共識，去年8月9日上午9時許，男子在主臥室欲再次與前妻商討離婚後續，見前妻臥床休息且拒絕回話，一氣之下徒手拉扯前妻身上的棉被與雙腳。檢方認定此舉迫使前妻無法繼續休息，依妨害自由強制罪嫌將他起訴。

男子在法庭上坦承拉扯棉被與雙腳，但堅決否認強制犯行，辯稱當時是在談離婚，雙方有爭執，拉棉被只是希望對方能對話。

台中地院審理時，勘驗案發錄音，發現男子曾說「我把妳拉下來，等下掉下去」、「我幫妳擦掉」，認定男子的說法並非無據，判決無罪。

檢方上訴指出，男子明知前妻臥床休息，仍直接施加物理強制力拉扯雙腳，有造成跌落受傷的高度風險，原審將此與「拉扯衣角」等輕微侵擾等量齊觀，有違經驗法則。

台中高分院審理認為，強制罪的成立必須考量「手段與目的關係的社會可非難性」，法官指出，兩人因婚姻破裂產生爭執，事發時雙方子女也作證未聽見劇烈爭吵，認定男子拉扯棉被的行為雖然構成強制手段，但對前妻意思自由的侵害甚微，尚未達到社會倫理不可容忍的程度，欠缺實質違法性，駁回檢方上訴，維持無罪確定。