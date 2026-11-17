花蓮縣壽豐鄉米棧村地處偏遠，全村僅200多人，村長候選人劉素英為求順利當選，涉嫌與其胞兄劉勝功在4月至7月間，將未實際居住於該村的親友，虛偽遷移戶籍至該村，欲藉此增加得票數。經檢察官訊問後，認劉素英與胞兄涉犯刑法及公職人員選舉罷免法妨害投票未遂罪嫌重大，不過無羈押必要，依法諭知劉女3萬元交保候傳。

根據國立政治大學選舉研究中心資料，上屆2022年11月26日地方選舉中，米棧村選舉人數為 259 人，當時投票數為 197 票，投票率為76.06%；米棧村今年6月的戶籍人口為264人。

縣選委會資料顯示，米棧村有2名村長候選人，分別是無黨籍現任村長許炎煌、劉素英，劉素英的哥哥、國民黨籍劉勝功在上屆村長選舉對上許炎煌，許以136票當選，劉勝功只獲得60票，今年由劉素英競選，兄妹則分別擔任米棧社區發展協會理事長及總幹事。

花蓮地檢署今天指出，檢察官王柏舜於昨天指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、吉安分局等單位，持花蓮地方法院核發搜索票，至劉的住居所等10處執行搜索，並通知共9人到案說明。

地檢署重申，為維護民主選舉公平與公正，民眾切勿心存僥倖，以虛偽遷徙戶籍「幽靈人口」方式取得投票權並企圖影響選舉結果，此舉不僅嚴重破壞選風，更涉犯妨害投票正確罪，必將秉持「有聞必查、有據必辦」之決心嚴查速辦，絕不寬貸，地方公職人員選舉將至，呼籲民眾若發現賄選或幽靈人口等不法情事，請勇於提出檢舉（0800-024099，撥通後按4），守護乾淨的選舉環境。