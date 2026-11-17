中聯公司大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，檢方依食安法等起訴中聯、福壽、福懋油、泰山等公司及高層19人，台中地院10月7日首開準備程序庭後，隔天隨即讓中聯總經理余凌冲等4名高層交保，檢方列7大理由抗告，台中高分院上周撤銷發回，中院預訂今上午9點半重開羈押庭。

檢方指控，中聯製造的油品苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品商，認定相關業者未依食安法主動通報、回收，持續販售，不法所得達8億8731萬元。

全案包括中聯總經理余凌冲、中聯廠長陳明榮，及泰山前任、時任總經理沈怡君、蔡國樑等4人遭收押多日，中院10月7日首開準備程序庭，隔天8日就裁定余凌冲400萬元、陳明榮50萬元、沈怡君250萬元，蔡國樑250萬元交保，並限制住居、出境及出海8月，接受子腳鐶科技監控設備監控8月。

檢方不服抗告，主張4人均否認犯行，證人尚未交互詰問，中院僅以「4人已羈押一定時日，應已有所謹惕」等語概括，且先前余凌冲、陳明榮各2000萬元、100萬元交保經撤銷後改收押，這次卻將保金降為400萬元、50萬元，裁定未說明降保理由，且全案爭點未整理、證人更待交互詰問。

台中高分院二審詳閱卷證，認為4名被告相互推諉，相關證人確實易受干擾、汙染，原裁定未考量訴訟僅第一次準備程序、忽略交互詰問證人重要性，輕率停押，4人仍有串滅證、逃亡可能，本案油品波及廣泛，嚴重影響食安，犯罪情節非輕，被害人數眾多，11月12日撤銷原裁定，發回中院。

台中地院預定今上午9點半，通知余凌冲、陳明榮、沈怡君及蔡國樑，重開羈押庭，決定4人是否維持交保，或改羈押回看守所。

泰山前任總經理沈怡君。聯合報系資料照

中聯總經理余凌冲。聯合報系資料照