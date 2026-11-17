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涉開賭場洗錢 天道盟主「鐵霸」兄弟起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

天道盟主「鐵霸」曾盈富與胞弟曾盈進被控在台北市中山區開設兩家百家樂賭場，結合第三方支付公司，替網路博弈業者洗錢從中抽佣牟利，另助太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏，以人頭員工逃漏稅，新北地檢署昨依賭博、洗錢等罪起訴曾盈富兄弟、洪瑞宏共十八人。

起訴指出，曾盈富二○二二至二○二四年間，替暱稱「翔麟兄」的網路博弈業者牽線，認識第三方支付業者「數支付」副總陳銘銓，以數支付旗下多家子公司的虛擬帳號和繳費條碼，作為賭博網站出金、入金管道，按月收受八萬佣金，合計二二一萬餘元。

二○二○年八月及十月，曾盈富兄弟另與綽號「白毛」、「超級瑪利歐」，以及「小雞」、「獒犬」等賭博業者，分別在台北市中山區林森北路、吉林路，合作開設百家樂賭場。

這兩家賭場除依照一比一兌換籌碼及現金，並可從賭客下注籌碼中抽取百分之一點七退水金，以及五至七成不等的賭客輸贏分潤。直到賭場最後遭警方查緝前，合計約有近十億元賭資進出，林森賭場曾盈富兄弟獲利近五二四萬元，吉林賭場獲利約七九二萬元。

此外，曾盈富並居中牽線，替洪瑞宏經營的意羅公司找來十二名人頭員工，製造在意羅任職假象，或使人頭藉由不實的新資金流，得以貸款或申請信用卡，協助意羅公司逃漏營稅，且未分配盈餘稅，合計六九二萬餘元。

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