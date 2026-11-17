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駭客入侵消防系統竊救護資訊 轉售殯葬業搶生意牟利
駭客集團利用ＡＩ代理程式，入侵中央及地方消防機關救災救護勤務派遣系統，竊取OHCA（到院前心肺功能停止）救護資訊，再轉售殯葬業者搶生意牟利；調查局資安站日前搜索約談四人到案，桃園地檢署聲押禁見張姓、林姓駭客獲准，李姓駭客十三萬七千元交保，提供無線電截聽救護通訊的楊姓業者聲押未准。
全案源於今年九月間，蘇姓非法殯葬業者以未合法登記的禮儀公司名義，透過無線電截聽方式，私下向往生者家屬謊稱是公務機關指派協助喪葬事宜，收取高額費用卻未履約，被依詐欺罪偵辦。
檢調清查系統異常連線紀錄，比對網路使用軌跡與數位證據，發現蘇男與自稱「bossjy」及「jy技術團隊」的張男、林男及李男合作，以非法手段入侵消防署及桃園市政府消防局救災救護資訊系統，取得報案時間、地點及案類等即時救護派遣個資。
該集團從今年四月起，透過境外虛擬私人伺服器（VPS）為跳板，架設名為「BOSSAI」的ＡＩ自動化攻擊系統，利用多個ＡＩ代理程式為滲透工具，攻擊救災救護勤務派遣系統，取得OHCA等救護救災勤務派遣資訊，再販售殯葬業者，業者得以在民眾往生後第一時間趕抵現場「搶屍」，招攬殯葬業務，嚴重侵害公務機密。
蘇男另向經營二手無線電設備的楊男，購買燒錄桃園市消防局專用救護、救災頻道無線電設備，截聽救護派遣通訊，檢警調十日拘提楊男到案，十二日兵分八路搜索約談張男、林男及李男等三人。初步調查，具有資訊技術背景的張男與林男是同夥，李男屬另個駭客集團，擴大偵辦。
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