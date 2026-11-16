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亂傳高雄市議員候選人死訊 新北男觸選罷法被法辦
11月4日凌晨，高雄港旗津外海發現1具男性浮屍，一度傳出是高雄市李姓市議員候選人，後經查證為李姓候選人胞弟，但新北市張姓男子為求點閱，剪輯影片在社群分享，被告意圖使人不當選，湖內警分局獲報後，查緝張男到案，依違反選罷法移請橋頭地檢署偵辦。
湖內警分局調查，全案起因於民眾在網路上轉發一則媒體報導李姓候選人死訊，但該報導內容經查證有誤，死者調查後確認為李姓候選人的胞弟，相關媒體發現後即時更正，李姓候選人並無死亡情事。
事後李姓候選人認為假死訊被亂傳，向警方提告，湖內警分局獲報後積極追查，日前日查獲張姓男子到案，張男自稱是媒體工作者，認為候選人死訊題材有點閱率，因此剪輯相關影片並在threads上發布，警方詢後依違反選罷法意圖使人不當選，移請橋頭地檢署偵辦。
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