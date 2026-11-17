愛爾麗再增372人被偷拍 北檢追加起訴

新北地檢署偵辦醫美龍頭愛爾麗偷拍案，今年六月依刑法無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪及個人資料保護法、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像等罪嫌，起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、設備商謝金亨共七人。檢方後續查出另有三七二人受害，其中六十八人提告，昨追加起訴交由法院併案審理。

新北檢這次追加起訴範圍為二○二三至今年間，前往台北松江店、台北忠孝店、新北永和店、新北新莊店、新北板橋店、新北林口店、桃園中正店、桃園中壢店及台中崇德店九間分店的受害者。

上波起訴時，檢方查出常如山等人涉嫌偷拍包括四名未成年人在內的九十九名被害人，對常等人求處九至十四年不等刑，全案至今已有四七一人受害。

新增被害人中，同樣都是遭常如山等人在愛爾麗各分店診間內，裝設偽裝成偵煙器的監視器，竊錄前往分店的消費者面容、個人更衣或裸露胸部、下半身等診間非公開活動的影片。

常如山等人近來積極與被害人們尋求和解，據悉視遭偷拍情形不同，和解金額約為數十萬不等，一旦同意和解則須簽署保密協議。昨追加起訴的被害人中，有三○四人分別因事後撤告、身分不詳，或遭偷拍係在二○二三年二月十日刑法性隱私及不實性影像罪修正生效施行前，其行為不罰，由檢察官處分不起訴。