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愛爾麗偷拍案新增372名被害人 新北檢追加起訴
新北地檢署偵辦醫美龍頭愛爾麗偷拍案，今年6月起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、設備商謝金亨等7人，後續又查出另有372人受害，其中68人提告，昨追加起訴交由法院併案審理。
新北檢這次追加起訴範圍為2023至2026年間，前往台北松江店、台北忠孝店、新北永和店、新北新莊店、新北板橋店、新北林口店、桃園中正店、桃園中壢店及台中崇德店9間分店的消費者或病患。
上述新增被害人中，同樣都是遭常如山等人在愛爾麗分店診間內，裝設偽裝成偵煙器的監視鏡頭，竊錄前往分店的消費者面容、個人更衣或裸露胸部、下半身等診間非公開活動的影片。
近來在押的常如山等人，在偷拍案審理期間，積極與被害人們尋求和解，據悉金額是遭偷拍情形約數十萬不等，和解成立將簽署保密協議。這波追加起訴的被害人中，有304人因事後撤告、身分不詳，或遭偷拍係在2023年2月10日刑法性隱私及不實性影像罪修正生效施行前，其行為不罰，由檢察官處分不起訴。
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