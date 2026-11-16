連西瓜都拿來買票 屏檢查賄掃出招待旅遊、餐會、送海鮮禮盒

選戰倒數，屏東地檢署查賄，發動變相買票查賄專案，兵分多路，查獲多起涉旅遊、餐會、禮品，甚至送西瓜等賄選案，涉及鄉長、鄉民代表及村里長候選人等8名候選人，共傳訊81名選民及證人，部分候選人交保，檢方強調，不論以何種名義餽贈財物或招待，只要涉及對價關係，都可能觸犯選罷法。

屏檢指出，這波查賄鎖定各類變相買票手法。竹田鄉長候選人張男及李姓被告等人，涉嫌以贈送白米、海鮮禮盒方式向選民行賄，檢警調搜索3處、拘提1人，傳訊14名選民及證人，訊後均請回。

佳冬鄉則連查2起「西瓜賄選」案件，董姓村長候選人與父親，以及林姓鄉民代表候選人，分別涉嫌贈送西瓜買票，檢方共傳訊23人，訊後均請回。屏東市林姓市民代表候選人也涉贈送禮盒賄選，檢方扣得5個禮盒，林姓候選人以6萬元交保。

除農產禮品，餐會、旅遊也是查賄重點。潮州鎮徐姓里長候選人及蔡、沈姓被告等3人，涉嫌以贈送禮品及舉辦餐會賄選，檢警搜索2處、拘提1人，傳訊16人，徐姓候選人與蔡男各以20萬元交保，沈男5萬元交保。

鹽埔鄉李姓鄉民代表候選人、葉姓村長候選人及高姓宮廟主委，涉透過餐會賄選，檢方傳訊5人，李姓候選人與高姓主委分別以10萬元交保，葉姓候選人請回。

屏東市陳姓里長候選人則涉嫌招待選民旅遊賄選，檢方傳訊14人，扣得競選文宣2份，陳姓候選人以1萬元交保。

屏檢強調，不論是假藉出遊、聯誼餐敘或餽贈農特產、禮品等方式行賄，均屬違法變相買票，切勿心存僥倖，以身試法。秉持「有聞必查、有據必辦」立場從嚴究辦。若發現賄選可撥打0800-024-099按4檢舉，檢舉人身分保密，符合規定者可獲檢舉獎金。