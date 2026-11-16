「小沈1500」關鍵硬碟二審交鋒 柯文哲律師團說詞矛盾⋯他尷尬合流

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，一審遭判刑17年。台灣高等法院今開庭行政治獻金案準備程序，提示由檢方出具的上百頁證據清單；其中，有關行動硬碟「A1-37」是否具證據能力，柯的律師團立場一度相左，引起檢方質疑。

高院先行審理柯文哲涉政治獻金案區塊，由檢方整理用以證明柯犯罪的證據清單，今開庭輪到柯文哲及律師團針對是否具證據能力表示意見。清單文件多達117頁，受命法官呂寧莉一一提示相關事證，首度觸及一審備受熱議的「A1-37」行動硬碟。

檢方主張，「A1-37」行動硬碟是在2024年8月30日搜索柯文哲住家時扣得，內有柯親自建檔並記載收受款項的Excel檔「工作簿」，金主包含信義房屋創辦人周俊吉妻子、基隆市長謝國樑母親、文華東方董事長林命群，3人各交付柯200萬元現金。

此外，工作簿中一列載有「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」文字，也遭檢方認定為威京集團總裁沈慶京行賄1500萬元的證據。

柯文哲3名委任律師接力發言，立場卻疑似兜不攏。針對「A1-37」關鍵硬碟，只見律師林石猛打頭陣表示「不爭執證據能力」，但另2位律師鄭深元、管高岳卻質疑該硬碟是檢方「騙票」搜索到手，本不具證據能力，法院不應採用。

鄭深元砲火猛批，檢方偵查期間以柯文哲「親筆」交辦、購買商辦的4300萬元款項源於沈慶京為由，聲請搜索票及傳訊部分證人，但這些理由事後均遭認定為虛構，則「騙票」扣得的扣案物及相關證述當然無證據能力。

此言一出，也引發公訴檢察官邱文中質疑，柯文哲律師團是否有立場矛盾情形？林石猛則搬出最高法院見解，認為每位辯護人本就可以提出不同意見，交由法院審酌。不過，當法官進一步追問，究竟是否爭執證據能力？林最終仍合流，改為同意鄭深元意見。

邱文中表示，檢方向來依法執行搜索，一審也未認有不法。公訴檢察官梁光宗也指出，「A1-37」硬碟已經一審勘驗檢視，儲存檔案最終修改時間均為搜索當天，柯也曾為此答辯，證實為他本人製作，並非偵查中憑空冒出，且律師自始未提出有何檔案遭偽造或變造，屬於空泛指摘。

庭末，呂寧莉也向柯文哲方確認有無事證欲調查，柯一度拿起麥克風卻欲言又止，隨後搖了搖頭後笑回「無言」2字；律師團則表示，若有將再具狀提出。全案將擇期再行開庭，預計確認審理爭點。