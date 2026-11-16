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柯文哲政治獻金案 檢辯攻防600萬去向與證據能力

中央社／ 台北16日電

柯文哲政治獻金案二審今天開庭，檢方指600萬元捐款至今去向不明，辯方質疑證據不足，並聲請傳喚李文娟。高院諭知，檢辯應於年底前提出調查證據聲請。

二審台灣高等法院今天審理前民眾黨主席柯文哲被訴侵占政治獻金、挪用眾望基金會款項支付競選人員薪資等案，提示供述及非供述證據，由檢辯雙方表示意見。

柯文哲辯護人對多項證據表示沒有意見，但認為不能據此證明柯文哲犯罪，例如案外人之間的LINE對話截圖，不能證明對話提及內容均屬事實。

辯護人鄭深元表示，將聲請傳喚木可公關行銷有限公司負責人李文娟，由檢辯雙方交互詰問，其他聲請調查證據部分仍需時間整理，將另行具狀提出。

眾望基金會背信部分，辯護人表示，柯文哲並非基金會負責人，頂多只是發言人。基金會支付顧旻薪資，雖然顧旻僅任職2個月，尚未辦理大型活動，但確實參與基金會工作。

辯護人指出，黃心緗等人的實際工作內容，也符合眾望基金會成立目的，並無背信問題，不能僅因基金會支付相關人員薪資，就認定柯文哲犯罪。

柯文哲先前持手稿批評偵查及搜索程序，指檢調搜索他的住家、辦公室、助理住處及民眾黨中央黨部，搜索票記載事項均未出現在起訴書或判決書，質疑檢方「騙票搜索」，扣押手機、電腦及USB、硬碟後拼湊資料、羅織罪名。

對此，公訴檢察官表示，搜索均依法執行，柯文哲9月8日開庭時已陳述上訴要旨，今天卻花費大量時間批評檢方，部分內容逾越法律範疇，甚至以譏諷方式發言。

檢察官強調，LINE對話截圖及其他證據均合法取得，具有證據能力。柯文哲遭查扣的A1-37硬碟，一審已當庭勘驗，柯文哲及辯護人均在場，也曾拷貝資料及閱卷，不解如今卻質疑證據遭變造、偽造。

針對新台幣600萬元政治獻金，檢察官表示，柯文哲於民國111年間收款，但其政治獻金專戶依法可收款期間為112年5月至113年間，捐款者也已作證表示款項是捐給民眾黨，迄今600萬元去向不明。

檢察官另指出，柯文哲辯稱KP SHOW演唱會及販售KP小物屬商業行為，但木可公司登記負責人為李文娟，實際負責人是李文宗。柯文哲以演唱會及販售小物實現個人夢想，卻以參選名義募款，支持者希望他擔任國家元首，並非讓木可公司藉此獲利。

眾望基金會部分，檢察官質疑人事成本過高，基金會未辦理相關活動，卻支付薪資；其中顧旻4人，2人擔任柯文哲個人秘書，1人負責審閱發言內容等情形，明顯與基金會業務不符。

一審北院3月26日依違背職務收賄、公益侵占及背信等4罪，判柯文哲應執行17年徒刑。其中，認定柯文哲、李文宗以眾望基金會款項支付13名競選及黨務人員薪資共827萬1095元，各依背信罪判刑2年6月。

同案被告李文娟二審已就檢方起訴事實全部認罪；李文宗則就眾望基金會其中顧旻4人、約210萬元薪資支出的背信部分認罪，其餘否認犯罪。柯文哲均否認犯罪。

法官庭末諭知，檢辯應於12月前整理本案爭點，並於12月底前就聲請調查證據、傳喚證人及理由具狀提出，全案候辦。

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