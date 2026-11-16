騎機車帶路到選民家 1票1千元 屏東縣里港鄉代候選人父涉賄遭起訴

屏東縣里港鄉鄉民代表候選人林男的父親也是里港鄉桌球協會理事長，林父為希望兒子當選代表，今年8月到9月間，找來協會理監事蔡男騎機車引路到選民家，涉以每票1千元買票，屏東地檢署今偵結，依違反選罷法起訴林父、蔡男。

檢方調查，鄉民代表候選人林男的父親，以每票1千元代價先後向選民4人行賄買票，林父也是里港鄉桌球協會理事長，今年8月到9月間，找來協會理監事蔡男騎機車引路，或林父自己到選區內選民家中，共先後向4名選民行賄買票。

專案小組查扣林父現金9萬3100元、手機等物品。另外，扣得選民繳回賄款共2萬2000元。檢方調查，林父犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪嫌、蔡男涉犯刑法幫助交付賄賂罪嫌，均依法提起公訴；收賄選民4人涉犯刑法投票受賄罪嫌，審酌坦承犯行並繳回賄款，均予以緩起訴處分1年，並命參加法治教育講座。

里港鄉第二選區鄉民代表共4人登記，應選3席，現任3席鄉代爭取連任，還有1人上次落選，2026年捲土重來。該選區4名參選人剛好全部都姓林，兩人無黨籍，兩人民進黨籍。