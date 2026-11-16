柯文哲涉政治獻金、背信案 律師批一審違反罪刑法定原則

前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金、背信等案，其辯護律師今天指出，調查時調查局認定無違法，檢方卻獨排眾議起訴，且原審嚴重違反罪刑法定原則，令人遺憾。聯合報系資料照

前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金、背信等案，其辯護律師今天指出，調查時調查局認定無違法，檢方卻獨排眾議起訴，且原審嚴重違反罪刑法定原則，令人遺憾。

台灣高等法院今天下午審理柯文哲被訴侵占政治獻金、挪用眾望基金會款項支付競選人員薪資等案。柯文哲出庭時，對侵占政治獻金、眾望基金會背信部分均否認犯罪。

柯文哲的律師鄭深元在庭上表示，本案由調查局北機站發動搜索，調查局當時認定無違法，頂多政治獻金部分應受「行政罰」。然而，檢方卻獨排眾議起訴，過去從未有此狀況。

針對公益侵占政治獻金新台幣600萬元部分，鄭深元表示，周王美文、林命群、謝林曼麗捐贈的600萬元政治獻金，全用於2022年全國地方選舉，沒有流入柯文哲口袋或挪作私用，並無侵占行為。

檢方指稱，柯文哲以肖像權名義侵占政治獻金1500萬元。鄭深元強調，這筆金額是依競選總部與木可公司合約，除肖像權授權費，也包含管理服務費。

鄭深元說，木可公司另匯款450萬元至柯文哲帳戶，則是來自木可販售KP小物的收入，當時從「捐款換小物」變成「全面商品化」，為木可商業行為，定價也合理，並依合約將10％匯給柯。

挪用眾望基金會款項部分，柯文哲的律師林石猛表示，柯文哲只是基金會的「代言人」，檢方卻指認柯文哲是基金會「實際負責人」，違反罪刑法定原則。

林石猛說，眾望基金會是參考民進黨基金會設立，作為發展組織、訓練人才，替民眾黨爭取政權的「智庫」，卻被指稱為犯罪。且依財團法人法，基金會人事費問題，應適用主管機關行政裁罰範圍，而非刑事背信罪。

鄭深元補充，基金會人員可能身兼多職，以小英教育基金會、新境界基金會為例，許多董事也都身兼黨職。

律師管高岳則告訴法官，檢方稱柯文哲是基金會實際負責人，但實際負責人並非法律用語，不可作為犯罪主體。且柯從未到木可上班、開會，怎麼會是實際負責人，原審嚴重違反罪刑法定原則，感到十分遺憾。

另外，柯文哲在庭上指控，台北地方法院法官交互詰問期間幾乎沒有提問，卻能作成判決，質疑判決書由「鏡周刊」替法官寫好。對此，資深法官表示，詰問程序中，法院的立場是為必要的補充詰問，此為法律對司法中立性的要求。

柯文哲遭訴京華城收賄、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款項等案，北院3月26日一審宣判，依違背職務收賄、公益侵占及背信等4罪，判柯文哲應執行17年徒刑、褫奪公權6年。

案經上訴，二審由高院審理，將全案區分為「政治獻金及眾望基金會」、「京華城議員行收賄」、「市府等人員圖利京華城」等3部分審理。今天就第1部分第2次傳喚柯文哲出庭。

挪用眾望基金會款項部分，北院一審認定，柯文哲、眾望基金會前董事長李文宗將原本從事總統競選及黨務工作的13名人員，形式上聘為基金會員工，於2022年12月至2024年8月間，動用基金會款項支付薪資共827萬1095元，違背基金會設立目的，2人各依背信罪判刑2年6月。

李文宗10月19日出庭時，就4人薪資、涉及約新台幣210萬元的背信罪部分認罪，其餘9人薪資支出否認犯罪。