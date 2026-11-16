北港媽祖平安宴...基隆有市議員候選人疑認桌宴請選民 檢認涉賄選查辦中

北港朝天宮媽祖今年5月底到基隆遶境，席開300桌。仁愛區林姓市議員候選人團隊被人檢舉，疑出資認桌再邀請里民赴宴。檢方今發動搜索，約談林姓候選人及林父，並傳喚20多名里民作證，依涉嫌違反公職人員選舉罷免法偵辦中。

基隆地檢署接獲檢舉，北港朝天宮到基隆遶境期間，在國門廣場舉辦的祈安晚會，席開300桌「平安宴」，林姓候選人團隊成員贊助部分桌數，再邀約里民到會場聚餐，涉嫌賄選。

檢察官查出，用餐過程中，林姓候選人有穿著競選背心到場，向里民尋求支持，認有違反選罷法嫌疑，今天指揮基隆市刑警大隊、警一分局，分別前往林姓候選人住所及競選辦公室搜索，並約談林姓候選人、林父和協助聯繫用餐里民的里長等人釐清案情。

林姓候選等人傍晚時仍在警局製作筆錄，預計晚間移送基檢由檢察官複訊。檢方將待執行告一段落，將適時發布新聞稿進一步說明。