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許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

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涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

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許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨台北市議員許淑華指控，台北市長蔣萬安赴饒河夜市掃街拜票時吃霸王餐，藍營今赴台北地檢署告發許淑華涉嫌違反選罷法、意圖使人不當選。北檢收案後火速完成分案，許列為他字案被告，不排除約談到案說明。

北市議員楊植斗、議員候選人陳冠安今赴台北地檢署告發許淑華涉嫌違反選罷法，陳冠安質疑，上周他們告發廖玉蕙，廖玉蕙是罪證確鑿的造謠，但迄今尚未看到廖被偵訊，反觀造謠沈伯洋的人，已經馬上被偵訊，甚至是20萬交保，20萬的金額其實跟過去民進黨涉共諜案的交保金額一樣，你要用「大砲打小鳥」，那也拜託司法系統針對造謠蔣萬安的，也展現積極的司法行為。

許淑華指控蔣萬安在饒河夜市名店東發號「白吃白喝」、「沒付錢」，國民黨議員詹為元已至松山派出所報案，松山警分局今上午至北檢指揮偵辦。北檢在楊植斗等人遞狀提告後，今火速分案。

另，作家廖玉蕙將防疫宣導聽成選舉拉票，11月7日在臉書上發文指，逛大稻埕時看到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑公器私用。藍營批廖不實抹黑告發涉違反選罷法意圖使人不當選，北檢已在11月11日分他字案被告，廖被列為被告。

民進黨北市議員許淑華。聯合報系資料照
民進黨北市議員許淑華。聯合報系資料照

蔣萬安 霸王餐 許淑華

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