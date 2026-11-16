柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，台灣高等法院今開庭行政治獻金案準備程序，柯再批檢察官不正訊問、製作不實筆錄，台北地檢署、台北地方法院卻護短不告發，要求高院告發移送，更質疑不知道一審怎麼寫出判決書，「還是說判決書鏡周刊已經替法官寫好了？」

柯文哲說，一審法院已經認定台北市前副市長彭振聲認罪筆錄存在不正訊問情形，而不具證據能力。前都發局長黃景茂的筆錄也被一審認定與實際訊問內容不符，不具證據能力，為何北檢沒有依法告發檢察官林俊言偽造筆錄？

柯文哲說，北檢護短不告發，連北院也不敢告發，既然法院已經認定相關筆錄存在問題，為什麼沒有進一步釐清究竟是誰製作、誰修改、誰負責、誰涉及違法？

柯說，如果司法機關的筆錄與實際訊問內容不符，甚至有不正訊問的情形，這不是小事，這是直接影響刑事證據可信度與被告訴訟權益的重大問題，他不要求法院預設檢察官有罪，但至少應該用同樣的標準，要求檢察官接受法律檢驗。

柯文哲希望高院能正視問題，他認為這是牽涉到司法改革與人民權利的議題，如果涉及違法，就應該依法移送或告發，讓人民看到司法不會護短、司法沒有唾面自乾、司法有檢驗自己人的勇氣。司法的標準，不可因被被調查的人有不同的政黨、不同的背景就有不同的標準，北院護短，如果連高院不敢告發移送，怎麼期待能秉公審理案件？

另外，柯文哲再度要求法庭直播，他說，北院在一審宣判後五天，播放雙方結辯的錄影，但不是全部的審理過程，交互詰問沒有對外公開，不知道的人還以為法官從頭到尾都不會說話，也不問問題，事實上法官確實在長達30幾個全天的交互詰問程序，幾乎什麼問題也沒問，他不知道合議庭是怎麼寫出判決書的，「還是說判決書鏡周刊已經替法官寫好了」。

柯文哲指出，法官有獨立審判的權力，但不代表不需要說明理由，更不代表不必接受社會檢驗。他希望法庭全程直播，他都願意直播接受全民檢驗，為何檢察官、法官不敢？法院可以做出判決，但判決必須提出可以接受檢驗的理由。

柯文哲說，他想談的不只是個人案件，而是台灣司法應該堅守的基本價值，刑事司法最重要的原則是「無罪推定」。他最不能接受的，就是在這個案件中，所有的事情都往對他最不利的方向解釋，沒有記帳，就認定侵占；沒有參與，卻認定有責任；商業活動，曲解為政治獻金；行政管理爭議，就認定刑事背信。