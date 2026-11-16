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新竹警處理車禍忘帶走逾10萬酒測器 路人撿回家遭罰1.5萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一名警員今年5月30日處理交通事故後，趕返隊部辦理後續程序，不慎將酒測器及測距滾輪遺留在園區一路人行道，價值共10萬7000元，遭陳姓男子拾獲後侵占。警方調閱監視器查出陳男涉案，物品後來已追回並返還。新竹地方法院認定陳男侵占離本人所持有之物，判處罰金1萬5000元，全案可上訴。

判決指出，這名警員當天中午12時10分許，在新竹市東區園區一路、近園區三路口處理交通事故後，因趕返隊部辦理後續程序，不慎將酒測器1組及測距滾輪1組遺留在現場。陳男拾獲後，未將物品交還或送交相關單位，反而據為己有，警方事後調閱監視器，才查出陳男涉案。

陳男在警詢及偵查中坦承犯行，遭侵占的酒測器及測距滾輪也已扣案，並由警員領回。法院審酌，陳男侵占他人財物，未尊重他人財產權，但考量他犯後坦承，物品也已返還，犯罪造成的損害已獲填補，依侵占離本人所持有之物罪判處罰金1萬5000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

判決書另指出，檢方原認定陳男涉犯侵占遺失物罪，但警員當時知道物品遺留在現場，因此屬於非出於本人意思而脫離持有的「離本人所持有之物」，而非法律上的遺失物。此外，物品外觀沒有標示警方單位或警用特徵，一般人難以辨識其為警用器材，因此不構成隱匿公務員職務上掌管物品罪，全案可上訴。

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酒測器示意圖。聯合報系資料照
酒測器示意圖。聯合報系資料照

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