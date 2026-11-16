快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲火力全開！KP秀票賣太貴就有罪 批「要把我汙名化關到死」

聯合報／ 記者林孟潔謝亞庭／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，台灣高等法院今開庭行政治獻金案準備程序，柯文哲指出，KP SHOW票賣太貴「顯不相當」，蔡英文、賴清德1萬元便當餐券就合情合理？碰到他全部都要負面解釋，「不只要定我的罪，還要把我汙名化、關到死」。

柯文哲指出，侵占KP SHOW盈餘77萬餘元部分，KP SHOW完全是商業行為，因競選總部不能營利，也無法處理演唱會複雜票務，因此委由木可公司辦理，此模式是由執業多年律師、競選總幹事黃珊珊評估不違法，檢察官和法官卻有獨樹一格的法律見解。

他說，KP SHOW所得扣掉成本只有77萬收入，還沒有把人力、時間成本算進去，且77萬都留在木可公司，沒有一塊錢進入到他的口袋，「我無償表演」，只是希望用音樂與輕鬆的方式和支持者互動，感謝他們的支持。

柯文哲說，KP SHOW有繳稅、有票券，結果檢察官還是認為是政治獻金，原因是票賣太貴「顯不相當」？如果柯文哲一場表演，要租音響、設備、請老師、舞群、場地、籌備好幾個月，一張票8800元，檢察官認為顯不相當，所以要算成募款和政治獻金，那麼蔡英文、賴清德一個一萬塊的便當餐券，就合情合理？

談及侵占採風公司300萬元政治獻金捐款部分，柯文哲也指採風公司是直接找黃珊珊，他完全沒參與，實物捐贈也是選舉時非常常見，但碰到柯文哲全部都要負面解釋、窮盡一切可能，「不只要定我的罪，還要把我汙名化、關到死」。

另外，挪用眾望基金會827萬餘元支付競選總部員工薪資涉嫌背信部分，柯文哲澄清，他是眾望基金會代言人，不是董事，也不是執行長，會議一次也沒有參加，也沒有指示，「我完全沒有從眾望基金會拿到任何金錢」。

柯文哲更說，眾望基金會基本上是和民眾黨有關的智庫，他是參考民進黨的新境界文教基金會，蔡英文的小英教育基金會，蘇貞昌的超越文創教育基金會，謝長廷的新文化基金會等設立，宗旨也與政治難以切割，許多基金會都希望能夠改革現在的社會環境，所以加強和政黨往來，在選舉時也會化為對政治人物的支持。

至於眾望人事費是否過高，柯文哲指出，是主管的社會局可以在行政上檢討的事情，包含用行政裁罰，而不是因此就當成刑事背信來判刑，難道法官要逐一清查以上提到的各個基金會的人事費？只要檢察官跟法官認為「過高」就構成背信？

柯說，刑事背信必須證明行為人具有違背任務的行為、主觀犯意，以及造成財產損害等構成要件，不能只因為基金會支付了某些人事費用，就認定有人犯罪，他想請問檢察官到底有沒有證據他因此獲得私人利益？為什麼把基金會的行政管理，變成他個人的刑事責任？

民眾黨前主席柯文哲（中）涉京華城弊案一審判刑17年。案件上訴二審，柯今日在妻子陳佩琪（左）與民眾黨主席黃國昌（右）等陪同出庭。記者黃義書／攝影
民眾黨前主席柯文哲（中）涉京華城弊案一審判刑17年。案件上訴二審，柯今日在妻子陳佩琪（左）與民眾黨主席黃國昌（右）等陪同出庭。記者黃義書／攝影

柯文哲 黃珊珊 政治獻金案

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

柯文哲二審開庭提蔡英文與賴清德 質疑「綠能你不能？」

李文宗兄妹翻盤認罪！柯文哲二審再出庭 被問1事沉默不語

李文宗認部分背信罪 柯文哲16日出庭答辯受矚

行政院不副署老人健保補助案 柯文哲：綠為反對而反對「賴清德瘋了」

相關新聞

李文宗兄妹翻盤認罪！柯文哲二審再出庭 被問1事沉默不語

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金弊案，一審遭重判17年。全案上訴二審，台灣高等法院今二次傳喚柯，就背信、公益侵占案情開庭審理，柯下午在妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌陪同下出庭；面對媒體提問「有被告認罪，今天會有新的答辯嗎？」他未正面回應，不發一語。

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

民進黨台北市議員許淑華指控，台北市長蔣萬安赴饒河夜市掃街拜票時吃霸王餐，藍營今赴台北地檢署告發許淑華涉嫌違反選罷法、意圖使人不當選。北檢收案後火速完成分案，許列為他字案被告，不排除約談到案說明。

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，台灣高等法院今開庭行政治獻金案準備程序，柯再批檢察官不正訊問、製作不實筆錄，台北地檢署、台北地方法院卻護短不告發，要求高院告發移送，更質疑不知道一審怎麼寫出判決書，「還是說判決書鏡周刊已經替法官寫好了？」

柯文哲火力全開！KP秀票賣太貴就有罪 批「要把我汙名化關到死」

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，台灣高等法院今開庭行政治獻金案準備程序，柯文哲指出，KP SHOW票賣太貴「顯不相當」，蔡英文、賴清德1萬元便當餐券就合情合理？碰到他全部都要負面解釋，「不只要定我的罪，還要把我汙名化、關到死」。

柯文哲二審開庭提蔡英文與賴清德 質疑「綠能你不能？」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，一審被重判17年，台灣高等法院今開庭就政治獻金案行第二次準備程序，柯表示，木可公司販售小物要開發票，小英商號、賴桑小舖也是同樣作法，難道賣的東西都算是政治獻金嗎？還是「綠能你不能」，司法不可以雙標。

中廣花蓮台占國有土地…交通部打官司討不當得利 法院判賠549萬確定

中國廣播公司39年前將花蓮市民勤段一筆土地，移轉登記為自身所有，法院認定土地為國家所有，交通部提告請求返還549萬餘元不當得利，最高法院判決中廣應全額返還，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。