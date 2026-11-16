柯文哲火力全開！KP秀票賣太貴就有罪 批「要把我汙名化關到死」

民眾黨前主席柯文哲因京華城弊案一審遭判刑17年，台灣高等法院今開庭行政治獻金案準備程序，柯文哲指出，KP SHOW票賣太貴「顯不相當」，蔡英文、賴清德1萬元便當餐券就合情合理？碰到他全部都要負面解釋，「不只要定我的罪，還要把我汙名化、關到死」。

柯文哲指出，侵占KP SHOW盈餘77萬餘元部分，KP SHOW完全是商業行為，因競選總部不能營利，也無法處理演唱會複雜票務，因此委由木可公司辦理，此模式是由執業多年律師、競選總幹事黃珊珊評估不違法，檢察官和法官卻有獨樹一格的法律見解。

他說，KP SHOW所得扣掉成本只有77萬收入，還沒有把人力、時間成本算進去，且77萬都留在木可公司，沒有一塊錢進入到他的口袋，「我無償表演」，只是希望用音樂與輕鬆的方式和支持者互動，感謝他們的支持。

柯文哲說，KP SHOW有繳稅、有票券，結果檢察官還是認為是政治獻金，原因是票賣太貴「顯不相當」？如果柯文哲一場表演，要租音響、設備、請老師、舞群、場地、籌備好幾個月，一張票8800元，檢察官認為顯不相當，所以要算成募款和政治獻金，那麼蔡英文、賴清德一個一萬塊的便當餐券，就合情合理？

談及侵占採風公司300萬元政治獻金捐款部分，柯文哲也指採風公司是直接找黃珊珊，他完全沒參與，實物捐贈也是選舉時非常常見，但碰到柯文哲全部都要負面解釋、窮盡一切可能，「不只要定我的罪，還要把我汙名化、關到死」。

另外，挪用眾望基金會827萬餘元支付競選總部員工薪資涉嫌背信部分，柯文哲澄清，他是眾望基金會代言人，不是董事，也不是執行長，會議一次也沒有參加，也沒有指示，「我完全沒有從眾望基金會拿到任何金錢」。

柯文哲更說，眾望基金會基本上是和民眾黨有關的智庫，他是參考民進黨的新境界文教基金會，蔡英文的小英教育基金會，蘇貞昌的超越文創教育基金會，謝長廷的新文化基金會等設立，宗旨也與政治難以切割，許多基金會都希望能夠改革現在的社會環境，所以加強和政黨往來，在選舉時也會化為對政治人物的支持。

至於眾望人事費是否過高，柯文哲指出，是主管的社會局可以在行政上檢討的事情，包含用行政裁罰，而不是因此就當成刑事背信來判刑，難道法官要逐一清查以上提到的各個基金會的人事費？只要檢察官跟法官認為「過高」就構成背信？

柯說，刑事背信必須證明行為人具有違背任務的行為、主觀犯意，以及造成財產損害等構成要件，不能只因為基金會支付了某些人事費用，就認定有人犯罪，他想請問檢察官到底有沒有證據他因此獲得私人利益？為什麼把基金會的行政管理，變成他個人的刑事責任？