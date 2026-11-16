柯文哲二審開庭提蔡英文與賴清德 質疑「綠能你不能？」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金弊案，一審被重判17年，台灣高等法院今開庭就政治獻金案行第二次準備程序，柯表示，木可公司販售小物要開發票，小英商號、賴桑小舖也是同樣作法，難道賣的東西都算是政治獻金嗎？還是「綠能你不能」，司法不可以雙標。

柯文哲委任律師管高岳、鄭深元開庭表示，依照程序建請法官先讓柯文哲先行陳述上訴要旨。柯文哲指出，司法的目的是追求真相，維護社會的公平正義，不是羅織罪名。檢察官必須負起舉證責任，而不是要求被告證明自己無罪，柯並逐一駁斥檢察官起訴理由。

關於600萬元政治獻金侵占部分，柯文哲表示，當時正值2022年地方選舉，他一個人輔選全國，將政治獻金全部用於選舉，沒有將任何一塊錢占為己有，時間久遠，他也沒有記帳，難道這樣就要被誣賴？台灣司法已經可以縱容檢察官不用負舉證責任？

另就侵占選舉賸餘款124萬餘元支付木可公司員工薪資及勞健保費用部分，柯文哲指出，選舉賸餘款可用在「參加公職人員選舉使用」的工資、勞保等人事費用支出。總統大選結束，還有工作需收尾，員工除薪水還要支付勞健保，因此將員工掛到木可公司，以選舉剩餘款代支代付薪水及勞健保，這是問過監察院的、完全沒有問題的，調查局也出具「研析意見」說不違法，結果檢方起訴、一審還判有罪，他完全無法理解。

柯文哲指出，以肖像權名義侵占政治獻金專戶政治獻金1500萬元部分，成立木可公司是為解決肖像權授權問題，並非為了選舉，競選財務他完全信賴李文宗，他沒有參與，合約細節都是被起訴後才知道；他當時身為總統候選人，時間都放在提出政見、辯論、競選活動，財務都交給財務長和總幹事去分工，他真的沒有參與。

另外，木可公司匯款450 萬元「授權金」部分，柯文哲也說明，他當時忙於競選根本也不知道，帳戶號碼是助理給的，沒有經過他，而且費用來自木可公司販賣KP小物的收入，有開發票，依法應該檢視商業交易性質與金流，而不是只要涉及他的名字，就全部推論成侵占政治獻金，但檢察官和一審法官就是這樣做。

木可公司銷售競選小物4133萬餘元被視為侵占政治獻金，柯文哲說明，木可賣KP小物是商業行為，不是政治獻金，木可向競總收取的只有「肖像權暨著作財產權」授權費，及「管理服務費」，總計1500萬元。

柯說，木可販售小物要開立發票，無論是之前的「小英商號」、「賴桑小舖」也是同樣作法，小英商號還吸引到中國觀光客去購買，如果小英商號賣小物也算政治獻金，那就違反政治獻金法外國人不得捐款的規範。他說，扁帽工廠、小英商號、賴桑小舖賣的東西都算是政治獻金嗎？還是「綠能你不能」？司法不可以雙標。