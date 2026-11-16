憲兵中士在營區賭博「影響軍紀」判刑 法官沒收他賭贏的7萬元

國防部憲兵第202指揮部前李姓中士在營區上網賭博，因營外有欠債未清，債權人找到部隊催債犯行曝光，檢方依陸海空軍刑法在營區賭博財物罪起訴；台北地院審理，判李拘役45日，得易科罰金4萬5000元，沒收李贏來的賭金7萬元。可上訴。

檢方指控，李自2024年11月至2026年6月30日在駐地營區及租屋處內使用手機連結網際網路登入「王者娛樂城、朕天下、3A娛樂城、AT99、富游娛樂城、百家樂、拉霸機」等賭博網站，並註冊為會員。

李先以1元兌換1點的比例儲值遊戲點數，再以點數下注網站所提供的遊戲，與系統進行對賭多次，若押中，網站即依設定賠率結算李所贏得的點數，再依1比1的比例將現金轉入李綁定的銀行帳戶，不過，李在營外積欠債務未清，遭人檢舉催債，經士林憲兵隊移送偵辦，李被訴。

法院審理認為，李姓前中士2020年6月29日入伍、2026年8月1日退伍，賭博時為現役軍人，法院對他具審判權。

法官認為，陸海空軍刑法明訂在營區、艦艇或其他軍事處所、建築物賭博財物者，處6月以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金，但法條規定並無「在公共場所」或「公眾得出入之場所」的要件，立法理由是考量軍人為賭博行為，會影響軍紀且破壞袍澤情誼，與刑法普通賭博罪的構成要件不同，因此，現役軍人即便以網際網路與賭博網站經營者對賭，還是構成陸海空軍刑法的在營區賭博罪。

判決書指出，李不思憑己力付出以賺取財物，竟於營區及租屋處以網路方式下注賭博財物，嚴重影響軍紀，念其坦承犯行，態度尚可，依法對他量刑；李稱在每個賭博網站獲利1萬至2萬元，因此以1萬元為基礎，判沒收他在7個網站贏來的犯罪所得共7萬元。