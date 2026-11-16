李文宗兄妹翻盤認罪！柯文哲二審再出庭 被問1事沉默不語

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金弊案，一審遭重判17年。全案上訴二審，台灣高等法院今二次傳喚柯，就背信、公益侵占案情開庭審理，柯下午在妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌陪同下出庭；面對媒體提問「有被告認罪，今天會有新的答辯嗎？」他未正面回應，不發一語。

柯文哲遭起訴犯行，包含京華城案及政治獻金弊案2大塊。案件上訴二審，高院針對後者輕罪案情先行審理，今預計由柯及辯護人就檢方出證表示意見。

檢方指控，柯文哲擔任民眾黨主席時除私下收受600萬元，另以收取肖像權授權金、販賣「KP小物」、舉辦「KP SHOW」等手法，侵占6234萬餘元政治獻金，甚至挪用眾望基金會827萬公款支付競總員工薪資。

北院一審幾乎全數認定成罪，依共犯公益侵占、背信等3罪，判刑2年、3年6月、2年6月；加上柯涉貪汙圖利部分，定應執行17年有期徒刑。

值得關注的是，政治獻金同案被告眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟二審均改口認罪。日前開庭，李文宗坦承挪用基金會資金給付部分競總員工，其餘犯行否認；李文娟則是針對檢方起訴事實一概承認，均不爭執，也讓柯今出庭是否改變答辯方向，格外引人注目。

至於柯文哲二審期間頻出招，不僅委由律師鄭深元聲請閱卷，請求檢閱、重製柯被扣案的3支手機內資料，研析當中是否藏「有利事證」。高院9月29日特此召開訊問庭，裁准鄭複製卷證，帶走容量約250GB的行動硬碟。

鄭深元也認為一審同案被告、北市前副市長彭振聲遭檢察官不正訊問，有必要調查檢方如何詐欺、利誘，聲請保全彭偵訊錄音檔。但高院認為，此部分應於一審首次審判期日前向法院提出聲請，如今二審才聲請並不合法，裁定駁回。