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彭博報導輝達員工涉走私晶片、公司向台官員求助 基檢：一無所悉

中央社／ 基隆16日電

<a href='/search/tagging/2/彭博' rel='彭博' data-rel='/2/107229' class='tag'><strong>彭博</strong></a><a href='/search/tagging/2/報導' rel='報導' data-rel='/2/249941' class='tag'><strong>報導</strong></a>，<a href='/search/tagging/2/輝達' rel='輝達' data-rel='/2/167761' class='tag'><strong>輝達</strong></a>公司1名員工被台灣檢方指控協助向中國<a href='/search/tagging/2/走私' rel='走私' data-rel='/2/103648' class='tag'><strong>走私</strong></a><a href='/search/tagging/2/人工智慧' rel='人工智慧' data-rel='/2/122880' class='tag'><strong>人工智慧</strong></a><a href='/search/tagging/2/晶片' rel='晶片' data-rel='/2/168888' class='tag'><strong>晶片</strong></a>後，公司向台灣官員尋求協助。路透 美聯社
彭博報導，輝達公司1名員工被台灣檢方指控協助向中國走私人工智慧晶片後，公司向台灣官員尋求協助。路透 美聯社

彭博報導，輝達公司1名員工被台灣檢方指控協助向中國走私人工智慧晶片後，公司向台灣官員尋求協助。基隆地檢署今天表示，對輝達有無向政府表達訊息一無所悉，無從回應。

基隆地檢署指出，輝達台灣分公司經理張姓男子所涉偽造文書等案件，經檢察官偵查終結後，8月提起公訴，現由基隆地方法院審理中。

彭博報導，輝達1名員工被台灣檢方指控協助向中國走私人工智慧晶片後，公司向台灣官員尋求協助，再次引發外界對輝達如何看待自身在遏制非法貿易中所扮演角色的疑問。

報導指出，據知情人士稱，輝達的代表告訴台灣官員，公司不認同對張男的指控，認為張男不應受到調查。輝達在給彭博的聲明中表示，公司「按照我們的標準做法，對此事進行了徹底調查，沒有發現跡象表明我們的員工知道其他公司員工涉嫌轉移這些設備的行為」。

上述知情人士透露，台灣官員告訴輝達，他們不參與相關司法程序。此案由基隆地檢署負責處理。

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