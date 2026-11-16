天道盟主「鐵霸」曾盈富兄弟 結合第三方支付北市開賭場洗錢遭訴

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富與胞弟「太保」曾盈進，涉嫌在被查出在台北市中山區開2家百家樂體賭場，並結合數支付第三方支付，替網路博弈業者洗錢並從中抽佣；曾盈富還另外協助太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏，以人頭員工逃漏稅或詐貸。新北地檢署依賭博、洗錢防制法、偽造文書及稅捐稽徵法等罪嫌將曾盈富兄弟、洪瑞宏與幹部、人頭共18人起訴。

起訴指出，曾盈富涉嫌自2022年起，替網路博弈業者「翔麟兄」牽線，認識第三方支付數支付科技業者陳銘銓，利用旗下多家子公司的虛擬帳號，做為賭博網站的出、入金管道，每月再抽佣8萬元，合計221萬餘元。曾盈進自己也利用網路博弈網站「九州娛樂城」洗錢。

2020年間8月及10月間，曾盈富兄弟先後涉嫌與綽號「白毛」、「超～級～瑪利歐」，以及「小雞」、「獒犬」的賭博業者，分別在台北市中山區林森北路、吉林路，各合作開設1間百家樂賭場，前者獲利近524萬元，後者獲利約792萬元。

此外，曾盈富並居中牽線，自2019年起替洪瑞宏經營的意羅公司找來多位人頭，製造人頭員工在意羅任職的假象，藉此協助洪男逃漏稅692萬餘元。

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富涉嫌開百家樂體賭場，結合第三方支付洗錢從中抽佣，以及利用人頭員工替太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏逃漏稅或詐貸，遭新北檢起訴。聯合報系資料照片