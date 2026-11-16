九合一選舉全國分9508案查 全國檢察官搜索73次羈押57人

距「九合一」選舉倒數12日，最高檢察署查察妨害選舉督導小組統計至今日為止，全國檢察機關分案偵辦選舉有關案件9508件，檢察官發動搜索73次，並聲押57名涉案嫌疑人獲准，隨投票日逼近， 預估數字還會向上攀升。

最高檢察署查察妨害選舉督導小組是於今年5月25日揭牌啟動，代理檢察總長徐錫祥要求全體檢察官查察的四大重點包括「境外勢力介入選舉與假訊息干擾」、「選舉賭盤影響選情」、「傳統賄選與暴力威脅」以及「查緝幽靈人口」等不法行為。

依最高檢察署統計數據，截至今天為止，全國一審檢察署分「選察案」3908件、「選他案」4370件、「選偵案」1230件共9508件。

依分案規則，選察案是檢察機關接獲選舉不法情資立即分案，選他案是情資更為具體改簽他字案偵處，選偵案是有明確的犯罪事實與犯罪對象分案，不過，選察案會因情資趨成熟、具偵查價而升級為「選他案」或「選偵案」。

此外，全國檢察官查辦選舉案累計搜索73次蒐證，對283名犯罪嫌疑人予交保處分，更對犯罪嫌疑重大且有串證、虞逃的57名嫌疑人祭出聲請羈押禁見處分獲准。

據了解，全國檢察官查辦賄選案3446件、4016人，其中偵結起訴73件、71人；有關暴介入選舉部分查辦343件、320人，現已起訴30件、28人移送各地方法院審理。

依統計分析，涉賄選案件犯罪態樣以現金買票者查獲1123件、1570人，已起訴36件、27人，候選人以贈送禮品賄選者查獲1338件、1613人，現已起訴24件、35人。