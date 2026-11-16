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中廣花蓮台占國有土地…交通部打官司討不當得利 法院判賠549萬確定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國廣播公司39年前將花蓮市民勤段一筆土地，移轉登記為自身所有，法院認定土地為國家所有，交通部提告請求返還549萬餘元不當得利，最高法院判決中廣應全額返還，全案確定。

交通部主張，土地1987年12月31日以買賣為原因，移轉登記為中廣所有，但因違反國有財產法而無效，並經確認土地為中華民國所有確定。中廣2010年10月1日至2015年11月20日無權占有土地，受有549萬468元不當得利，因此請求返還。

中廣反駁，公司前身為國民黨中央廣播事業管理處，長期受國民政府委託製播廣播節目，執行國家廣播事務，故於光復初期接收土地，政府也核准將土地作價轉讓給公司。土地雖誤登記為國有，但交通部1956年出具證明書准許公司掌理土地，之後辦竣所有權移轉。

一審台北地方法院判決交通部勝訴，中廣應返回549萬餘元，不過二審台灣高等法院認為行政院、交通部等曾同意中廣使用土地，改判交通部敗訴，判決被最高法院廢棄發回更審。

高院更一審則認為，中廣1998年起不再受政府委託處理政令宣揚等播音業務，中廣依借貸目的已使用土地完畢，借貸契約即消滅。另土地2015年12月29日經回復登記為中華民國所有，並以交通部為管理機關，中廣這段時間管領土地，應給付組織549萬餘元，仍判決中廣應返還全額。

中廣提上訴，最高法院認為更一審判決認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

舊中廣花蓮台。聯合報系資料照
舊中廣花蓮台。聯合報系資料照

中廣 土地 花蓮 交通部 不當得利

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