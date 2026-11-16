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消防署、桃園消防局救災救護系統遭駭個資外洩詐財 桃檢逮5人駭客集團

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園地檢署重大專組檢察官陳肯今年9月偵辦蘇男以未合法登記的禮儀公司，向往生者家屬收取高額費用卻未履約涉詐欺罪嫌，另查出蘇夥同電腦技術人員駭入消防署、桃園消防局救災救護系統，取得往生者、家屬個資和其他資料伺機詐財，日前以妨害電腦等罪嫌再逮捕4人，兩人獲准羈押，全案仍在擴大追查。

桃檢指出，蘇男謊稱受公務機關指派，協助往生者家屬處理喪葬事宜，過程收取高額費用卻未辦事，檢察官陳肯偵辦時發覺蘇男取得往生者資訊來源有異，以有逃亡滅證等疑慮等理由，向地院申請拘押蘇男獲准；檢察長張春暉指示另成立專案小組，陳肯於是指揮調查局資安工作站、桃園市調查處及中壢警分局擴大追查。

專案小組清查消防局系統異常連線紀錄，比對網路使用軌跡與數位證據，層層追查幕後駭客來源，縝密蒐證後，查出蘇男分別與具資訊技術背景的張、林、李三名男子共謀，張男在網路者有個人及團隊英文代號為本土駭客，入侵消防署、桃園市消防局救災救護資訊系統，取得包含報案時間、地點及案類等即時救護派遣資料和個資，

專案小組再查出蘇男還另外向經營二手無線電設備的楊男，購買燒錄桃園消防局專用救護、救災頻道的無線電設備，非法截聽救護派遣通訊，備齊張、楊等人相關事證後聲請搜索票獲准，檢察官11月10日先前往楊男住處搜索和拘提，12日指揮專案小組及高雄市調查處、東部地區機動站等單位，兵分多路搜索張、林、李三人住處及相關處所共8處，同時拘提到案，查扣手機、電腦等證物，並傳喚2名證人。

檢察官訊問後，以張等4人分別涉犯電信法、妨害電腦使用及違反個人資料保護法等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，其中被告楊、張、林有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，經審理後裁定張、林羈押禁見，楊、李獲交保，全案仍在擴大偵辦。

 

桃園地檢署專案小組破獲駭客集團及查扣設備。記者鄭國樑／翻攝
桃園地檢署專案小組破獲駭客集團及查扣設備。記者鄭國樑／翻攝

檢察官指揮調查局等單位破解駭客入侵政府救災救護系統路徑和方法。記者鄭國樑／翻攝
檢察官指揮調查局等單位破解駭客入侵政府救災救護系統路徑和方法。記者鄭國樑／翻攝

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