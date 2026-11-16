消防署、桃園消防局救災救護系統遭駭個資外洩詐財 桃檢逮5人駭客集團

桃園地檢署重大專組檢察官陳肯今年9月偵辦蘇男以未合法登記的禮儀公司，向往生者家屬收取高額費用卻未履約涉詐欺罪嫌，另查出蘇夥同電腦技術人員駭入消防署、桃園消防局救災救護系統，取得往生者、家屬個資和其他資料伺機詐財，日前以妨害電腦等罪嫌再逮捕4人，兩人獲准羈押，全案仍在擴大追查。

桃檢指出，蘇男謊稱受公務機關指派，協助往生者家屬處理喪葬事宜，過程收取高額費用卻未辦事，檢察官陳肯偵辦時發覺蘇男取得往生者資訊來源有異，以有逃亡滅證等疑慮等理由，向地院申請拘押蘇男獲准；檢察長張春暉指示另成立專案小組，陳肯於是指揮調查局資安工作站、桃園市調查處及中壢警分局擴大追查。

專案小組清查消防局系統異常連線紀錄，比對網路使用軌跡與數位證據，層層追查幕後駭客來源，縝密蒐證後，查出蘇男分別與具資訊技術背景的張、林、李三名男子共謀，張男在網路者有個人及團隊英文代號為本土駭客，入侵消防署、桃園市消防局救災救護資訊系統，取得包含報案時間、地點及案類等即時救護派遣資料和個資，

專案小組再查出蘇男還另外向經營二手無線電設備的楊男，購買燒錄桃園消防局專用救護、救災頻道的無線電設備，非法截聽救護派遣通訊，備齊張、楊等人相關事證後聲請搜索票獲准，檢察官11月10日先前往楊男住處搜索和拘提，12日指揮專案小組及高雄市調查處、東部地區機動站等單位，兵分多路搜索張、林、李三人住處及相關處所共8處，同時拘提到案，查扣手機、電腦等證物，並傳喚2名證人。

檢察官訊問後，以張等4人分別涉犯電信法、妨害電腦使用及違反個人資料保護法等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，其中被告楊、張、林有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，經審理後裁定張、林羈押禁見，楊、李獲交保，全案仍在擴大偵辦。

桃園地檢署專案小組破獲駭客集團及查扣設備。記者鄭國樑／翻攝