國小生爆戳下體「校安通報遲168小時」 校長挨罰12萬逆轉撤銷理由曝

新北市某國小2023年疑發生學生戳下體事件，時任劉姓校長被控未於第一時間通報並稱「事件不存在」，導致校方延遲至少168小時以上才完成校安通報，挨罰12萬元。劉不服提行政訴訟，一審認新北市政府裁罰有誤，判決撤銷；案件上訴二審，台北高等行政法院駁回上訴，全案確定。

2023年10月7日晚間，新北市某國小時任劉姓校長獲報發生校園性別事件，有學校家長指控自家小孩疑遭同儕戳下體。劉得知後指示交由權責人員即學輔主任處理，但校方卻遲至同年月17日13時21分才完成校安通報，令家長不滿向新北市政府陳情。

新北市府性別平等委員會調查後，認定校方延遲通報168小時以上，已違反性別平等教育法規定，未於得知疑似校園性別事件後24小時內告知學校通報人員完成通報，裁罰劉12萬元。劉不服，提行政訴訟救濟。

劉喊冤稱，他在第一時間已要求獲報教師通知學輔主任，已盡通報權責人員義務，未有阻止或延遲通報情事。他認為，學輔主任本應接續進行通報卻未完成，屬於該主任的疏失。

劉也指出，事發後他也曾在教師晨會表明，「收到家長不管是什麼訊息，一定要第一時間就處理，即使是放假期間」、「我們收到什麼訊息一定第一時間馬上再追孩子去了解這件事情」，他從未有表現消極或阻止通報的指示。

北高行地方庭一審審酌，根據LINE對話及通聯紀錄可知，劉在2023年10月7日下午6時45分接獲教師通知，隨後便指示將事件始末通知權責人員學輔主任，教師並於隔天凌晨0時4分傳訊轉告學輔主任。

北高行地方庭表示，從劉知曉並請人員通報權責人前後未超過24小時，已符合性平法「應立即通報學校防治規定所定學校權責人員」義務，此部分新北市府主張劉未通報或延遲通報，難認有據。

北高行地方庭指出，另新北市府雖稱，劉因他個人性平意識不足，曾在晨會中提及本案校園性別事件「不存在」，進而導致延遲通報，但學輔主任已到庭證稱「校長沒有說不用通報」，是該主任自認事情「到此為止」而未通報，並遭另案裁罰在案。

北高行地方庭認為，劉縱使身為校長，對於權責人員是否完成通報有行政督導的義務，但性平法並未明文要求校長在通知權責人員後，還須確認對方是否完成通報，新北市府若欲依未盡督導而裁罰劉，仍欠缺明確法律依據，一審判決撤銷。

案件上訴二審，北高行認為，原判決撤銷新北市府裁罰處分，認事用法均無違誤，駁回上訴。全案確定。