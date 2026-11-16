快訊

遭冷血訕笑「快被電死了」 柬埔寨豬仔逃回台還遭二度勒索

仙台機場退稅新制首例！台人買1物刷護照亮紅燈 日7名海關急圍查

微軟Word大變動！12月砍超實用功能「舊文件受影響」 官方曝改善方法

聽新聞
0:00 / 0:00

涉轉賣高階伺服器案輝達喊冤 基檢：輝達台灣張姓經理是放行核心人物

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署偵辦<a href='/search/tagging/2/美超微' rel='美超微' data-rel='/2/232123' class='tag'><strong>美超微</strong></a>B300高階AI<a href='/search/tagging/2/伺服器' rel='伺服器' data-rel='/2/208264' class='tag'><strong>伺服器</strong></a>，非法轉賣至中國大陸案，起訴<a href='/search/tagging/2/輝達' rel='輝達' data-rel='/2/167761' class='tag'><strong>輝達</strong></a><a href='/search/tagging/2/台灣' rel='台灣' data-rel='/2/138092' class='tag'><strong>台灣</strong></a>分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地檢署起訴輝達台灣分公司經理張登隆，涉嫌將美超微高階AI伺服器非法轉賣至中國大陸。外媒報導，輝達曾向台灣官員求助，稱員工沒有涉嫌轉移設備。基檢今回應，偵查過程中無「台灣官員」關切，張為全案核心人物，依法起訴。

彭博社報導，輝達公司1名員工被台灣檢方指控協助向中國走私人工智慧晶片，輝達曾向台灣官員尋求協助。輝達在給彭博的聲明中表示，「按照我們的標準做法，對此事進行了徹底調查，沒有發現跡象表明我們的員工知道其他公司員工涉嫌轉移這些設備的行為。」

基檢今天表示，全案偵查期間，並沒有「台灣官員」來關切或傳達意見。檢察官偵查後，今年8月24日起訴輝達台灣分公司資深合作夥伴經理張登隆、美超微台灣子公司兩名資深業務協理和台灣業者共8人涉案。

檢方查出，台灣飛虎公司與美超微林姓協理、青雲公司呂姓總經理、是方公司蔡姓專案經理共謀轉賣美超徵B300高階AI伺服器。林提供審查流程，助飛虎準備文件，並聯繫張登隆為飛虎申請高階AI伺服器配額。飛虎公司取得伺服器後，分批賣至印尼、日本和香港，再轉運至中國大陸。

檢方指出，張登隆等人行為，損害美超微、輝達利益及聲譽，依涉犯刑法背信、偽造文書罪嫌起訴。檢方認為張是放行高階伺服器核心人物，刻意隱匿飛虎公司資金不足、貨款來源為中國公司情事，且對訂單細節避重就輕，試圖推諉卸責，犯後態度不佳，請法院從重處最高刑度5年徒刑。

基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝

基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署偵辦美超微B300高階AI伺服器，非法轉賣至中國大陸案，起訴輝達台灣分公司經理張登隆等8名嫌犯。記者邱瑞杰／翻攝

輝達 伺服器 美超微 台灣

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

輝達員工涉走私AI晶片！曾求助我官員 張惇涵：應好好守護台灣至寶

美媒：新加坡曾扣黃仁勳婚外情女主角護照8個月 向美方求助碰壁

外媒：黃樂涉走私Nvidia晶片華為獲益 還介入DeepSeek融資

輝達H800晶片流入上海！彭博揭黃樂企業關聯 伺服器序號成線索

相關新聞

涉轉賣高階伺服器案輝達喊冤 基檢：輝達台灣張姓經理是放行核心人物

基隆地檢署起訴輝達台灣分公司經理張登隆，涉嫌將美超微高階AI伺服器非法轉賣至中國大陸。外媒報導，輝達曾向台灣官員求助，稱員工沒有涉嫌轉移設備。基檢今回應，偵查過程中無「台灣官員」關切，張為全案核心人物，依法起訴。

駭客AI入侵消防系統竊OHCA資訊 賣殯葬業者搶生意2人羈押獲准

駭客集團涉嫌利用AI代理程式（AI Agent），入侵我國中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，竊取OHCA（到院前心肺功能停止）等救護資訊，再轉賣殯葬業者，讓業者得以搶先接觸往生者家屬、招攬殯葬生意牟利。調查局資安工作站循線追查，鎖定張姓、林姓及李姓3名駭客，日前兵分8路搜索，主嫌張、林2人經桃園地檢署聲押獲准，李則以13萬7000元交保。

「你們被賣掉了」跨國集團騙情侶赴柬電擊勒贖 台中住處遭搬空5人起訴

台中一對情侶今年2月遭蔡姓男子等人組成的不法集團，以高薪代購誘騙至柬埔寨，二人一上車就被歹徒，告知「你們被賣掉了」，隨即遭拘禁凌虐，不僅遭勒索百萬贖金，在台住處更遭共犯洗劫財物與名車，總財損逾239萬。台中地檢署今偵結，依擄人勒贖等罪起訴蔡男等5人，求處重刑。

群組嗆沈伯洋贏燒總統府檢斥態度惡劣 恐嚇公眾罪起訴求刑6月不得緩刑

何姓男子涉嫌在LINE群組「沈伯洋競選後援會」中，接連揚言「沈伯洋贏了我去燒了總統府」等語。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴，並認為他經群組成員勸誡仍不知悔改，犯後態度極其惡劣，建請法院量處有期徒刑6月以上，不得宣告緩刑。

造謠沈伯洋與女生上摩鐵 辯稱電影選角…檢命20萬交保

黃姓女網友涉嫌在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，台北市調查處火速搜索約談黃女到案，黃女一度辯稱是電影選角，後才坦承貼文內容均是假訊息，台北地檢署檢察官複訊後命20萬餘交保。

失智父遺產不分二女兒 法院判遺囑有效但還是可拿錢？

「這筆錢，一毛都不留給他！」士林地院近期審理一起遺產分割官司，中度失智的老父親在過世前找來律師立下代筆遺囑，痛批二女兒照顧不周，甚至趁他還在世時，竟把他的名字刻在祖先神主牌背面「作法」，氣得宣告「不給二女兒任何遺產」。 父親過世後，留下超過千萬元遺產，三名姊妹據此要求二姊淨身出戶；二姊則反控父親立遺囑時早已失智無效，雙方對簿公堂，然而法院審理後，雖然認定這份由中度失智父親所立的遺囑「完全有效」，最終卻仍判二女兒可以分得200多萬元遺產。為什麼遺囑有效，卻不能照父親的意思分？關鍵就藏在民法的兩道門檻裡……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。