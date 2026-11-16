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嘉義營區士官勸架反遭毆打 涉案士兵退伍後遭起訴

中央社／ 嘉義市16日電

張姓退伍士兵被控在嘉義服役期間，因細故與同袍起爭執，涉嫌毆打勸架的陳姓士官，導致士官多處挫傷。嘉檢偵結，依陸海空軍刑法對長官施強暴罪嫌起訴張男。

根據嘉義地檢署起訴書，21歲張男已於今年10月上旬役滿退伍，遭毆打的陳男則為同連隊的管理幹部下士，已於今年6月間退伍，2人具備長官與部屬隸屬關係。

嘉檢說明，張男於4月23日晚間，在嘉義縣大林鎮某營區與謝姓同袍因細故起爭執，擔任管理幹部的士官陳男見狀到場勸架，不料張男與同袍持續推擠，張男心生不滿，徒手毆打勸架的陳男，造成陳男手腳、臉部多處挫傷。

案發後，張男堅決否認毆打軍中長官，辯稱當時情況混亂、亂揮拳，不確定攻擊到誰，長官傷勢也可能是其他人造成。

嘉檢審酌，張男已退伍，但因犯陸海空軍刑法後失去現役軍人身分者，仍依法適用陸海空軍刑法處罰，因此依法起訴。

嘉義 退伍 幹部

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