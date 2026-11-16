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駭客AI入侵消防系統竊OHCA資訊 賣殯葬業者搶生意2人羈押獲准

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

駭客集團涉嫌利用AI代理程式（AI Agent），入侵我國中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，竊取OHCA（到院前心肺功能停止）等救護資訊，再轉賣殯葬業者，讓業者得以搶先接觸往生者家屬、招攬殯葬生意牟利。調查局資安工作站循線追查，鎖定張姓、林姓及李姓3名駭客，日前兵分8路搜索，主嫌張、林2人經桃園地檢署聲押獲准，李則以13萬7000元交保。

全案源於，調查局偵辦殯葬業者非法取得救護資訊案件時，發現駭客集團從今年4月起，利用AI代理程式作為滲透工具，攻擊中央及地方消防機關系統，非法取得OHCA等救護救災勤務派遣資訊，並將相關資訊販售給殯葬業者，使業者得以在民眾往生後第一時間趕抵現場，接觸家屬、招攬殯葬業務，嚴重侵害公務機密、民眾隱私及家屬權益。

調查局追查發現，張姓、林姓及李姓3名駭客涉嫌透過境外虛擬私人伺服器（VPS）作為跳板，架設名為「BOSSAI」的AI自動化攻擊系統，利用多個AI代理程式，攻擊我國救災救護勤務派遣系統，藉此取得救護派遣資訊。

調查局資安工作站報請桃園地檢署檢察官陳肯指揮偵辦，會同桃園市調查處、高雄市調查處、東部地區機動工作站及桃園市警局中壢分局成立專案小組，動員45人次，於11月12日、13日兵分8路，搜索張姓等3名駭客及相關人員位於花蓮、高雄、桃園的住居所，查扣電腦、手機等數位證物。

調查局提醒，近年網路攻擊及個資外洩事件頻傳，AI技術發展也使攻擊手法更加多變。民眾應避免點擊不明連結、下載可疑程式，並定期更新設備；政府機關及企業應強化資安防護，保護民眾個資。調查局將持續精進科技偵查及資安專業能力，查緝網路犯罪，維護民眾隱私與資訊安全。

駭客集團涉嫌利用AI代理程式入侵中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，檢調專案小組搜索張姓及林姓駭客使用電腦。圖／調查局提供
駭客集團涉嫌利用AI代理程式入侵中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，檢調專案小組搜索張姓及林姓駭客使用電腦。圖／調查局提供

駭客集團涉嫌利用AI代理程式入侵中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，竊取OHCA等救護資訊，再轉賣殯葬業者，主嫌之一的林姓駭客遭羈押獲准。圖／調查局提供
駭客集團涉嫌利用AI代理程式入侵中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，竊取OHCA等救護資訊，再轉賣殯葬業者，主嫌之一的林姓駭客遭羈押獲准。圖／調查局提供

駭客集團涉嫌利用AI代理程式入侵中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，檢調專案小組搜索張姓及林姓駭客使用電腦。圖／調查局提供
駭客集團涉嫌利用AI代理程式入侵中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，檢調專案小組搜索張姓及林姓駭客使用電腦。圖／調查局提供

駭客集團涉嫌利用AI代理程式入侵中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，竊取OHCA等救護資訊，再轉賣殯葬業者，主嫌之一的張姓駭客遭羈押獲准。圖／調查局提供
駭客集團涉嫌利用AI代理程式入侵中央及地方消防機關的救災救護勤務派遣系統，竊取OHCA等救護資訊，再轉賣殯葬業者，主嫌之一的張姓駭客遭羈押獲准。圖／調查局提供

駭客 調查局 派遣 資安 往生者

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