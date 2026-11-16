「你們被賣掉了」跨國集團騙情侶赴柬電擊勒贖 台中住處遭搬空5人起訴

台中市蔡姓男子等人的不法集團，以高薪代購誘騙一對情侶出境後，涉擄人勒贖等犯行，檢方偵結起訴。圖／檢方提供

台中一對情侶今年2月遭蔡姓男子等人組成的不法集團，以高薪代購誘騙至柬埔寨，二人一上車就被歹徒，告知「你們被賣掉了」，隨即遭拘禁凌虐，不僅遭勒索百萬贖金，在台住處更遭共犯洗劫財物與名車，總財損逾239萬。台中地檢署今偵結，依擄人勒贖等罪起訴蔡男等5人，求處重刑。

起訴指出，蔡姓男子等人集成的跨國犯罪集團，以「高薪代購精品」及「債務整合」等話術，鎖定有資金周轉需求的民眾，台中市一名男子因背負當舖高額車貸，其女友經人轉介，結識暱稱「楊先生」的男子。

對方佯稱出國代購或辦貸款可快速賺錢，機票食宿全包。2人今年2月11日出境，13日凌晨在柬埔寨搭上集團的休旅車，蔡男當場搶走被害男子正在傳送求救訊息的手機，再以頭套罩住2人頭部，押往別墅拘禁。

集團原本要2人從事詐騙，評估能力不符後，改向男子索討4萬顆泰達幣（約台幣120萬元）。男子拿不出錢，遭輪番毆打、腳踹，2人網銀內的3萬多元也被轉走。

歹徒更逼迫被害人錄影，同意他人進入其住處，並交出台中市西屯區租屋處的門禁密碼。

在台灣負責對接的曾男獲報後，隨即指使鄭男、李男與黃男等人，趁被害人遭囚禁無法報警之際，結夥闖入被害人住處，大肆搜刮電腦主機、精品包款及黃金手鍊等貴重財物，將被害人的百萬名車開走變賣。

歹徒最後透過非法地下幣商，將贓款轉為虛擬貨幣匯至境外洗錢，被害人住處財物與車輛損失約220萬元。

案經被害人被迫聯繫在台家屬，家屬四處籌措、匯出5000顆泰達幣贖金後，兩人才被集團矇眼載至金邊機場附近丟包，順利購票返台報案。檢警歷經多波搜索，陸續拘提相關犯嫌到案，蔡男等5名涉案人遭檢方聲押獲准。

檢方痛批，蔡男等人明知被害人遭拘禁凌虐，仍執意參與勒贖及跨國洗劫，不僅嚴重侵害民眾人身與財產安全，犯後更企圖串證、隱匿數位證據，態度惡劣。

台中地檢署今偵結，將蔡男、曾男等5名共犯依違反人口販運防制法、擄人後意圖勒贖、結夥侵入住居加重強盜及洗錢等重罪起訴，向法院具體求處7年6月至9年以上有期徒刑。