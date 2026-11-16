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造謠沈伯洋與女生上摩鐵 辯稱電影選角…檢命20萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

黃姓女網友涉言在社群平台發文造謠台北市長候選人<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>與<a href='/search/tagging/2/女生' rel='女生' data-rel='/2/179266' class='tag'><strong>女生</strong></a>上<a href='/search/tagging/2/摩鐵' rel='摩鐵' data-rel='/2/127888' class='tag'><strong>摩鐵</strong></a>，遭檢調搜索約談，<a href='/search/tagging/2/北檢' rel='北檢' data-rel='/2/239313' class='tag'><strong>北檢</strong></a>檢察官複訊後命黃女20萬餘<a href='/search/tagging/2/交保' rel='交保' data-rel='/2/250776' class='tag'><strong>交保</strong></a>。圖／調查局提供。
黃姓女網友涉言在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，遭檢調搜索約談，北檢檢察官複訊後命黃女20萬餘交保。圖／調查局提供。

黃姓女網友涉嫌在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，台北市調查處火速搜索約談黃女到案，黃女一度辯稱是電影選角，後才坦承貼文內容均是假訊息，台北地檢署檢察官複訊後命20萬餘交保。

調查局本月14日蒐報情資，發現社群平台Threads與臉書有女網友貼文，指台北市長候選人沈伯洋有私德問題跟女生上摩鐵。台北市調查處溯源追查兩帳號均是黃姓女子使用，火速搜索約談黃女到案，黃女坦承貼文內容均是假訊息。

據調查，黃女在脆以「yelei0806」暱稱貼文指出，沈伯這個假人設，根據徵信業者小道消息，他也跟女上上motel，暖男嗎？貼文強調，「這是我在中時集團親眼所見所聞」。

貼文另稱，現在國家機器用起來，卯起來攻擊黃仁勳，為了選舉壓新聞，移轉話題，也是很好笑。有網友留言說，但是沈伯洋的沒有證據欸，擔心被告被公被攻擊，黃女回應，「我有啊，我看過了，歡迎歡迎」。

黃女另在臉書以「黃艾瑪」發表類似文章，但之後貼文道歉表示，「我在此向沈伯洋先生鄭重道歉，先前相關內容是在討論電影【親愛的小山】適合的演員人選，並非我拍攝到審先在在汽車旅館開房間紀錄」等語。台北市處士林站認相關言論涉及假訊息，報請北檢檢察官高肇佑指揮偵辦。

調查局提醒民眾，有心人士恐利用假訊息試圖破壞選舉公平性，呼籲加強識讀，發現可疑訊息先查證，勿於第一時間轉傳。同時也警告試圖以抹黑手段，破壞民主投票機制者，調查局必將第一時間偵辦。

黃姓女網友涉言在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，遭檢調搜索約談，北檢檢察官複訊後命黃女20萬餘交保。圖／調查局提供。
黃姓女網友涉言在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，遭檢調搜索約談，北檢檢察官複訊後命黃女20萬餘交保。圖／調查局提供。

黃姓女網友涉言在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，遭檢調搜索約談，北檢檢察官複訊後命黃女20萬餘交保。圖／調查局提供。
黃姓女網友涉言在社群平台發文造謠台北市長候選人沈伯洋與女生上摩鐵，遭檢調搜索約談，北檢檢察官複訊後命黃女20萬餘交保。圖／調查局提供。

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