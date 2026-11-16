女子網路造謠沈伯洋私德問題 北檢諭令20萬交保

「這筆錢，一毛都不留給他！」士林地院近期審理一起遺產分割官司，中度失智的老父親在過世前找來律師立下代筆遺囑，痛批二女兒照顧不周，甚至趁他還在世時，竟把他的名字刻在祖先神主牌背面「作法」，氣得宣告「不給二女兒任何遺產」。 父親過世後，留下超過千萬元遺產，三名姊妹據此要求二姊淨身出戶；二姊則反控父親立遺囑時早已失智無效，雙方對簿公堂，然而法院審理後，雖然認定這份由中度失智父親所立的遺囑「完全有效」，最終卻仍判二女兒可以分得200多萬元遺產。為什麼遺囑有效，卻不能照父親的意思分？關鍵就藏在民法的兩道門檻裡……

2026-11-16 07:00