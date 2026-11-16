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女子網路造謠沈伯洋私德問題 北檢諭令20萬交保
黃姓民眾涉嫌在社群平台散布台北市長候選人沈伯洋私德不實訊息，調查局約談後，黃女坦承造假，北檢今天凌晨複訊後，諭令新台幣20萬元交保。
法務部調查局表示，台北市調查處14日上午蒐報發現，社群平台Threads帳號「y○」及Facebook帳號「黃○」分別張貼訊息，指稱民進黨台北市長候選人沈伯洋有私德問題。
調查人員經網路溯源，查出兩個帳號均由黃姓民眾使用。因被害人已提出告訴，調查局依涉嫌違反公職人員選舉罷免法第104條，報請台北地檢署檢察官高肇佑指揮偵辦。
調查局指出，調查人員14日下午前往黃女住處執行搜索、約談，黃女15日到案坦承貼文內容造假，詢問後移送北檢複訊。
調查局提醒，投票日接近，有心人士可能利用不實訊息破壞選舉公平，呼籲民眾提高媒體識讀能力，發現可疑訊息應先查證，避免未經確認就轉傳。
調查局強調，對於利用抹黑手段破壞民主投票機制的行為，將立即偵辦，以維護選舉公平性。
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