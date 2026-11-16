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未禮讓釀1死車禍 肇事男賠450萬和解 二審撤銷改判6月獲緩刑
彰化縣許姓男子去年底開車行經一處無號誌路口時，未減速慢行，與同樣未依標線暫停、超速的蕭姓機車騎士發生碰撞，導致蕭男傷重不治。一審依過失致人於死罪，判許男8月。許男事後賠償死者家屬450萬元達成和解，獲家屬同意給予緩刑，台中高分院近日將原判決撤銷，改判6月，得易科罰金，宣告緩刑2年。
判決指出，許男於2025年10月16日上午10時許，開車行經鹿港鎮彰鹿路一處無號誌交岔路口時，未注意路面有「慢」字標線，以時速58至59公里的速度貿然駛入。此時，蕭姓男子騎車行抵該路口，也未依「停」字標線暫停讓幹線車先行，雙方發生猛烈碰撞。蕭男當場彈飛，受有顱內出血、全身多處骨折等重傷，送醫後不治死亡。
警方到場處理時，許男留在現場並向員警坦承肇事，符合自首要件。彰化地院考量車禍鑑定報告指出，蕭男超速、未讓幹線道車先行為肇事主因，許男未減速為肇事次因，但雙方當時未達成和解，判許男8月徒刑。
許男不服提起上訴，在二審審理期間，與死者的妻子、母親及子女達成調解。許男同意賠償450萬元（含強制險理賠金），全數履行完畢，家屬也向法官表示同意從輕量刑、給予緩刑。
台中高分院法官審理認為，許男無前科、犯後態度良好，已盡力彌補家屬損害，撤銷原判決，改判6月徒刑，可易科罰金，宣告緩刑2年，以啟自新。
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