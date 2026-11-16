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駕駛未讓行人辯「公車擋視野」 法官：那不是更該注意？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

何男開車未禮讓斑馬線<a href='/search/tagging/2/行人' rel='行人' data-rel='/2/220869' class='tag'><strong>行人</strong></a>被罰6000元，他指前方有<a href='/search/tagging/2/公車' rel='公車' data-rel='/2/126062' class='tag'><strong>公車</strong></a>停靠阻擋視線，慢速通過斑馬線，並未造成行人壓力和威脅。圖非新聞當事人。記者邱瑞杰／攝影
何男開車未禮讓斑馬線行人被罰6000元，他指前方有公車停靠阻擋視線，慢速通過斑馬線，並未造成行人壓力和威脅。圖非新聞當事人。記者邱瑞杰／攝影

何姓男子被舉發開車未禮讓斑馬線行人，裁罰六千元，他不服訴請撤銷，指前方公車停靠阻擋視線，他慢速通過，未造成行人壓力及威脅。台北高等行政法院地方行政訴訟庭認定，若公車造成視野死角，更應提高警覺，何縱非故意違規也難認無過失，判決駁回；可上訴。

判決指出，何姓男子今年五月開車行經基隆市一處巷口斑馬線，被科技執法設備判讀行近斑馬線不暫停讓行人先行通過，警方檢視影像後舉發；何提出申訴，台北市交通事件裁決所函詢警方後仍認定違規，依道路交通管理處罰條例裁處罰鍰六千元，應參加道路交通安全講習。

何提行政訴訟，指因前方公車停靠造成視野死角，他開車慢速通過斑馬線，行人才從右側出現，人車相距三至四公尺以上，他通過斑馬線時，仍與行人保持約三公尺安全距離，行人未踏入他行駛車道，行人是在無壓力、威脅情形下持續過馬路，他未妨礙行人通行。

裁決所答辯，何開車行經斑馬線前，行人專用號誌時相是綠燈，已有行人走在斑馬線上，何未暫停讓行人先行，逕自通過斑馬線，與行人距離不足三格枕木紋，違規事實明確。

法官指出，從採證照片可見，何開車接近斑馬線時，斑馬線上已有行人，何持續行進，未暫停讓行人先行，與行人距離未達一個車道寬，搶先通過斑馬線。

法官說，駕駛人行近斑馬線應減速慢行，如遇行人穿越，應暫停讓行人先行，如因公車停靠造成視野死角，在視線可能遭遮蔽情況下，更應提高警覺，何卻未依規減速、暫停，逕自開車通過，縱無故意也難認無過失。

至於何主張「行人無壓力威脅」，法官認定與何開車違規構成要件判斷無涉，無法解除他未依規應暫停讓行人先行的義務。

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